Milletvekili Çelebi: "30 Ağustos milletimizin bağımsızlığının dünyaya ilanıdır."
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Milletvekili Çelebi: "30 Ağustos milletimizin bağımsızlığının dünyaya ilanıdır."

Milletvekili Çelebi: '30 Ağustos milletimizin bağımsızlığının dünyaya ilanıdır.'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Milletvekili Ekrem Çelebi, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Milletimizin kendisini yok etmek isteyen güçlere karşı kazandığı 30 Ağustos Zaferinin 99. yıl dönümünü kutlamanın gurur ve onurunu yaşıyoruz.

Kahraman ecdadımızın nice fedakarlıklarla verdiği İstiklal mücadelesini bütün dünyaya haykırdığı ve sonucunu zaferle taçlandırdığı 30 Ağustos tarihi; kahraman ordumuzun ve aziz milletimizin şanlı tarihinde açtığı altın bir sayfadır.

Malazgirt'le başlayan Anadolu'yu kendimize vatan kılma mücadelemizin asla bitmeyeceğini her fırsatta ilan ettik.

30 Ağustos Zaferi de bu kararlılığımızın bir örneği, şartlar ne kadar zor olursa olsun başarıya ulaşma konusunda önümüzde daima açık bir yol bulunduğunun işaretidir.

Kazanılan bu şanlı zafer, bağımsız ve hür olarak yaşama iradesini ortaya koyan milletimizin en önemli kilometre taşlarından biri olmuştur.

26 Ağustos 1071'de kazanılan Malazgirt Zaferi Anadolu'nun kapılarını milletimize açtığı gibi Kurtuluş Savaşımızı zaferle taçlandıran 30 Ağustos zaferi de Anadolu'nun ebedi olarak vatanımız olmasını perçinlemiştir.

Her bir zerresi şehit kanlarıyla bezenmiş mukaddes vatan toprağımız ve birliğimiz ilelebet var olacaktır.

Bu duygularla, başta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu zaferi bize armağan eden İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve veren tüm aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum." - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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