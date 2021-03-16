Milletvekili Canbey, Atayurt Kırgızistan'da
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Milletvekili Canbey, Atayurt Kırgızistan'da

16.03.2021 15:17 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:22
Milletvekili Canbey, Atayurt Kırgızistan'da

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, TBMM tarafından görevlendirildiği program çerçevesinde Kırgızistan'a gitti.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, TBMM tarafından görevlendirildiği program çerçevesinde Kırgızistan'a gitti. İstanbul Milletvekili İsmet Uçma ve Karaman Milletvekili Recep Şeker ile birlikte Manas Üniversitesi ve TÜRKPA işbirliğiyle düzenlenen "Türk Dünyasının Geleceği" konulu sempozyuma katılan Milletvekili Mustafa Canbey, "Türk Dünyasının Gelecek Perspektifi: Beklentiler ve Fırsatlar" konu başlığında konuşma yaptı.

Konuşmasında Türk Dünyasının bir ve beraber olması vurgusunda bulunan Milletvekili Canbey; "Türk Dünyası, bütün Türk halkları için kullanılan genel bir kavram olmasının yanı sıra aynı zamanda Bağımsız Türk devletlerinin yer aldığı 'Türkistan' coğrafyasını belirtmektedir. Bugün Türkiye ve KKTC'yi de bu kapsama dahil ettiğimizde, Türk Dünyası olarak nitelenen bu alan, yüzde 90'u Türk olan 150 milyonu aşkın bir nüfusa ev sahipliği yapmaktadır." dedi.

"Türk Cumhuriyetlerinin uluslararası toplumun nezdinde müreffeh, siyasi ve ekonomik bakımdan istikrarlı, kendi ayakları üzerinde duran saygın ülkeler olmaları için hep birlikte çalışmak, politikamızın temelini teşkil etmektedir." diyen Milletvekili Mustafa Canbey; "Bu anlayışla Türkiye olarak, Türk Cumhuriyetlerini ilk tanıyan, başkentlerinde Büyükelçilik açan ilk ülke olmanın gururunu yaşıyoruz. Geçtiğimiz 30 yılda elde edilen başarıların bir neticesi olarak bugün kardeşlerimizin bu hedefe ulaştıklarını görmek bizler için mutluluk kaynağıdır. Bu yönde atılacak adımlarda işbirliği içinde olmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - BALIKESİR

Milletvekili Canbey, Atayurt Kırgızistan'da
Milletvekili Canbey, Atayurt Kırgızistan'da
Milletvekili Canbey, Atayurt Kırgızistan'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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