Milletvekili Çakır'dan esnaf ziyareti

MALATYA (AA) - AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, İnönü Caddesi'nde esnafı ziyaret ederek talep ve önerilerini dinledi.

Çakır'ın iletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre, Ahmet Çakır ziyaret sırasında esnafa kolaylıklar diledi, vatandaşlarla sohbet etti.

Her zaman halkla içe içe olmaya ve onların taleplerini dinlemeye büyük özen gösterdiklerini belirten Çakır, AK Parti'nin başarılı hizmet siyasetinin altında ortak akıl ve istişarenin yattığını ifade etti.

Göstermelik siyaset yapmadıklarını kaydeden Çakır, "Biz 19 yıldır gönülden siyaset yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Bugüne kadar nasıl esnafımızın ve vatandaşımızın yanında durduysak bundan sonra da aynı şekilde duracağız. Bu millete en güzel şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Çakır, salgın döneminde esnafa gelir kaybı desteği, kira desteği, hibe destekleri sağlandığını, 1 Ocak 2021-20 Kasım 2021 tarihlerinde esnaf ve sanatkarlara Halkbank kaynaklarından kredi desteği sunulduğunu aktardı.

AA / Yeter Erdine - Son Dakika Haberleri

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