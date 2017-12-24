Milletvekili Boynukara Emperyalistlerin Güvenlik Kaygılarına Dikkat Çekti

AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, yaptığı açıklamada emperyalistler tarafından dayatılan güvenlik kaygısının sonucu ortaya çıkan içe kapanmacı anlayışın terk edilmesi gerektiğini belirterek, emperyalistlerin ticaret ve güvenlik kaygısına dikkat çekti.



Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, yaptığı yazılı açıklamada çağın sömürgeci mekanizmalarını ellerinde bulunduranların diğer ülkelere güvenlik kaygısını dayattığını söyledi. Milletvekili Boynukara açıklamasında, "Emperyalistler tarafından dayatılan güvenlik kaygısının sonucu olarak ortaya çıkan içe kapanmacı anlayışın terk edilmesi çok önemlidir. Yani, eksenimizi kendimizin tayin edeceği bir süreci hayata geçirmek! Özünde mesele; kendi vatandaşını tehdit olarak görmeyen bir anlayışın tüm karar alma süreçlerine nüfuz etmesidir. Oscar Wilde, kendine gönderilen bir mektupta, siz kendi kaideniz üzerinde olmadığınızda bir anlam ifade etmezsiniz denildiğini aktarır. Bu ifade, her olgunun kendine özgü bir kaidesi olduğunu vurguluyor. Yani, kaidesi, ekseni olmayanın itibarı ve değeri olmayacağını ortaya koyuyor. Buradan hareketle dünyadaki süreç analiz edildiğinde, iki temel kaidenin/eksenin olduğu görülür, ticaret ve güvenlik, güvenlik kaygısı, küresel gücü elinde bulunduran devletler için ana kaide, eksen ticarettir. Bunu, babası sömürgeler bakanı olan İngiltere başbakanı Chamberlain, imparatorluk ticarettir, ifadesiyle ortaya koymaktadır. Diğer detayların tamamı, bu amaca hizmet ettikleri oranda kıymetli ve kabul edilebilir. Yani, kültür, sanat, bilim, teknoloji, hatta güvenlik gibi tüm araçları motive eden unsur, aslında tektir ve bu da uluslararası ticarettir. Çağın sömürge mekanizmalarını ellerinde bulunduranlar, diğer ülkelere güvenliği, güvenlik kaygısını dayatıyor. Çünkü bu ülkelerin pozisyonlarını, kendi çıkarları için biçimlendirmek istiyorlar ve bu konuda ısrarcılar" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN