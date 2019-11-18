Milletvekili Bircan kabri başında anıldı

18.11.2019 10:46 | Son Güncelleme: 18.11.2019 10:46

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan kabri başında anıldı.

Geçen yıl vefat eden Bircan için Enez ilçesine bağlı Hasköy köyündeki mezarı başında anma töreni düzenlendi.

Anmaya Bircan ailesi, Edirne Milletvekilleri Fatma Aksal, Okan Gaytancıoğlu, Orhan Çakırlar ile siyasiler ve Bircan ailesinin yakınları katıldı. Bircan için Hasköy Camisi'nde mevlit okutuldu.

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, geçen yıl parti çalışmaları için gittiği Iğdır'da 30 Temmuz'da beyin kanaması geçirmiş, Ankara'da yaklaşık 4 ay yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında vefat etmişti.

Kaynak: AA