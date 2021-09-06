Milletvekili Aydın pazar esnafının isteğini geri çevirmedi, evine misafir oldu

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, ilçelerde esnafı ve iş yerlerini ziyaret ederek esnafın istek ve dileklerini dinlemeyi sürdürüyor.

AK Parti Giresun Milletvekili Kadir Aydın, ilçelerde esnafı ve iş yerlerini ziyaret ederek esnafın istek ve dileklerini dinlemeyi sürdürüyor.

Keşap ilçesinde iş yeri sahipleri ve vatandaşlar ile hasbihal edip, hayırlı ve bereketli kazançlar dileğinde bulunan Aydın, ziyaretleri kapsamında Keşap'ta pazar yerini dolaşırken kendisini Harmandalı Köyü'ndeki evine davet eden pazarcı esnafı Fatma Başkaya'nın da davetini geri çevirmedi. Milletvekili Kadir Aydın, Başkaya ailesinin misafiri oldu.

İlçenin Harmandalı Köyü'ndeki Fatma Başkaya ailesinin evlerine misafir olan Milletvekili Kadir Aydın, "Vatandaşımız istesin biz her zaman ayağına gideriz. Yeter ki vatandaşımız bir talebi bir isteği olsun. Pazar yerinde pazar esnafını ziyaret ederken Fatma ablamız, 'Hep çarşıda pazarda dolaşıyorsunuz, bir günde buyurun bizi evde ziyaret edin' demişti. Ben de ilk fırsatta geldim. Fatma Başkaya ve eşi Haydar Başkaya ailesine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Davetini geri çevirmediği için son derece mutlu olduğunu ifade eden Fatma Başkaya ise "Milletvekilimizin ziyareti bizi çok mutlu etti ve şaşırttı. Bir milletvekilinin ziyareti bizleri onurlandırdı" diye konuştu. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı