Milletvekili Aydın Gölbaşı ilçesinde vatandaşları dinledi - Haberler
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Milletvekili Aydın Gölbaşı ilçesinde vatandaşları dinledi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Milletvekili Aydın Gölbaşı ilçesinde vatandaşları dinledi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde incelemelerde bulunan AK Parti Milletvekili Ahmet Aydın vatandaşlar ile bir araya geldi.

AYDIN (İHA) - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde incelemelerde bulunan Ak Parti Milletvekili Ahmet Aydın vatandaşlar ile bir araya geldi.

AK Parti Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan ve beraberindekileri Gölbaşı ilçe Başkanı Hakan Toydaş ve partililer karşıladı.

İlçeye yeni atanan Kaymakam İhsan Ayrancı'yı makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulunan Milletvekili Aydın, daha sonra İstasyon Caddesi esnaflarını ziyaret etti. Ziyaretinde esnafların istek, talep ve sorunları dinledi. Vatandaşlar Milletvekili Aydın' a yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyleyen Milletvekili Aydın, "AK Parti olarak köylerimizin, kanalizasyon, yol, kilitli parke, içme suyu gibi temel sorunlarını çözdük . Bu gün tüm köylerimizde çöplerimiz toplanmaktadır. Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda şehirde hangi hizmetler varsa köylerimizde de aynı hizmetlerin olması için çalışmaya devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

Ziyaretle ilgili olarak konuşan ilçe Başkanı Hakan Toydaş ise, karayollarının ilçe merkezi geçişinin en kısa sürede yapılması, organize sanayi bölgesinin su sorunu ve çevre düzenlemesi ile OSB'nin etrafının çitle çevrilmesi, Erkenek içme suyuna ilçedeki bazı köylerin de dahil edilmesi konusunda destek istedi.

Toydaş, "AK Parti ailesi olarak vatandaşlarımızın yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Biz hiçbir zaman milletimize sadece seçimden seçime giden bir parti olmadık. Esnaf, iş adamı mahalle, ilçe ve köylerimizi ziyaret ederek hemşehrilerimiz ile bir araya gelmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Milletvekili Aydın Gölbaşı ilçesinde vatandaşları dinledi

Milletvekili Aydın Gölbaşı ilçesinde vatandaşları dinledi

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