Milletvekili Aydemir'den Draghi'ye sert tepki

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi.

AK Parti Milletvekili Aydemir, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, İtalya Başbakanı Draghi'nin, bir edepsizliğe ve terbiyesizliğe imza attığını söyledi. Draghi'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı diktatörlükle suçladığını anımsatan Aydemir, "Kendi tarihini bilse, bilir ki diktatörlüğün başkentinde yaşıyor. Diktatörlüğü tarif eden ülkede başbakan pozisyonu almış durumunda." dedi.

'Diktatör arıyorsa tarihlerine baksınlar'

Benito Mussolini'nin insanlığın baş belası, faşist anlayışın zirve bulan ismi olduğunu ifade eden Milletvekili Aydemir, "İtalya Başbakanı, onun torunudur. Diktatör arıyorsa oraya bakacak. Bunlar tarihte böyleydi, şimdi de öyleler." diye konuştu.

Akdeniz'deki İnsanlık Dramı

Akdeniz'de insanlık dramı yaşandığını belirten Milletvekili Aydemir, "Suriye'de yaşananları görüyoruz, biliyoruz. Oradaki insanlık dramına herkes şahit. Bu insanların birine, İtalyan'ın sahabetlik yaptığı var mı? Oradaki insanları Akdeniz'in soğuk sularına mahkum edenler, ölüme terk edenler bunlar değil mi? Kime diktatör diyorsun? Diktatör tam da sensin işte. İnsanlık düşmanısınız siz. İnsanlık düşmanı olduğunuz için karşı tarafa bu neviden suçlama yaparak aklınız sıra kendinizi kamufle edeceksiniz. Siz bu halinizle asla kamufle olamazsınız." değerlendirmelerinde bulundu.

Muhalefetle Söz Birliği Yapıyorlar

İç siyasette muhalefetin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, zaman zaman aynı suçlamada bulunduğunu hatırlatan Milletvekili Aydemir, şunları kaydetti: "Bunlarla senkronize, İtalya Başbakanı'nın da aynı suçlamayı yapması manidar değil mi? İtalya Başbakanı bugün Sayın Cumhurbaşkanımıza bu nevi bir suçlama yapıyorsa bilin ki söz birliği yaptıkları için bunu yapıyor. Bunlar aynı yerden yönetilen aktörlerdir. Yalnızca İtalya Başbakanı'nı değil, ona buradan ayak veren başta CHP Genel Başkanı olmak üzere Sayın Cumhurbaşkanı'mızı hiç hak etmediği şekilde suçlayan kim varsa hepsini nefretle kınıyorum." - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı