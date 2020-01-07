Milletvekili Aksoy, kamyoncuların derdini dinledi

07.01.2020 13:29 | Son Güncelleme: 07.01.2020 13:34

CHP Karabük Milletvekili Dr. Hüseyin Avni Aksoy, nakliyeci ve kamyoncu esnafı ile bir araya gelerek dertlerini dinledi.



KARDEMİR girişinde bulunan Kamyon Garajında, Karabük şoför esnafı ile bir araya gelen Milletvekili Aksoy, şoförlerin yaşadıkları sıkıntıları dinleyerek çözüme kavuşturulması yönünde gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi. Tek tek dertlerini Milletvekili Aksoy'a aktaran şoför esnafı bulundukları garajda da düzenleme yapılmasını istedi. - KARABÜK

Kaynak: İHA