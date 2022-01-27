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Milletvekili Aksal'dan, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şahin'e ziyaret

AA, Cihan Demirci - Güncel
Milletvekili Aksal'dan, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Şahin'e ziyaret

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına yeniden seçilen Ali Şahin'i ziyaret etti.

EDİRNE (AA) - AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığına yeniden seçilen Ali Şahin'i ziyaret etti.

Aksal, ziyarette yaptığı konuşmada, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Edirne'ye ve bölgeye ulaşım kolaylığı sağlamak için yatırımlar yaptığını belirterek, yol yapım ve asfalt çalışmalarının birçok mevkide devam ettiğini söyledi.

Aksal, Edirne'nin şehir içi ulaşım ile ilgili önemli sorunları olduğunu kaydetti.

Ziyarette AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Önder Özcan, Edirne Şoförler ve Otomobilciler Odası Yönetim Kurulu üyeleri de yer aldı.

AA / Cihan Demirci - Güncel

Milletvekili, Fatma Aksal, Ali Şahin, Edirne, Güncel, Haber

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