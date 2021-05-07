Milletvekili Ağar, "Konunun şahsımla uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır"

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, suç örgütü liderinin iddialarına yönelik açıklama yaparak, kendisine yönelik iftiraları şiddetle reddettiğini, konunun şahsı ile ilgili uzaktan veya yakından hiç bir ilgisi bulunmadığını, hukuki işlemleri başlatacağını söyledi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, suç örgütü liderinin iddialarına yönelik açıklama yaparak, kendisine yönelik iftiraları şiddetle reddettiğini, konunun şahsı ile ilgili uzaktan veya yakından hiç bir ilgisi bulunmadığını, hukuki işlemleri başlatacağını söyledi.

Yurt dışında kaçak olarak bulunan suç örgütü lideri S.P'nin servis ettiği videoda, ev arkadaşı evdeyken intihar eden Yeldana Kaharman isimli kadının ölümüyle ilgili bulunduğu iddialarla ilgili Jandarma Genel Komutanlığı'ndan yapılan açıklamanın ardından bugün de AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar konuştu. Adı geçen yerel tv programcısını tanımadığını belirten Milletvekili Ağır, suç örgütü lideri hakkında ayrıca hukuki işlem başlatacağını söyledi.

Milletvekili Ağar açıklamasında," Uzun süredir yurtdışında kaçak yaşadığı anlaşılan suç örgütü mensubu S.P. isimli kişi tarafından şahsıma yönelik iftiraları şiddetle reddediyorum. Hangi karanlık hesaplar için bu şeref ve itibar suikastına giriştiğinin açığa çıkması için hukuki işlemleri başlatacağım. Şaibe yaparak, ima yoluyla beni suçlamaya çalıştığı adı geçen gazeteciyi tanımam. Konu adli makamlarca soruşturulmuş ve hukuki süreç tamamlanmıştır. Konunun şahsımla uzaktan yakından ilgisi bulunmamaktadır. Buradaki kurnazlık, siyasi husumet içerisinde olunan çevrelerin iftirasına destek vereceği ümididir. Daha düne kadar kendisine hakaret ederek itibarsız şahıs muamelesi yapanların, amaç siyasette malzeme olarak kullanma olunca, konu ile ilgili hiçbir araştırma, soruşturma lüzumu görmeksizin, hevesle üzerine atlamalarını derin bir üzüntü ile karşılıyorum. Kendi siyasi hesaplarına suç örgütü mensubunun beyanlarını dayanak yapmaya çalışanları kamuoyu vicdanına havale ediyorum. Türkiye'de herkes herkesi tanır, bilir ve değerlendirir. "Tezyif müzeyyifin kadri ile mütenasiptir" yani "Hakaret, hakaret edenin gücü ve kişiliği ile orantılıdır" kamuoyuna saygılarımla sunarım" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı