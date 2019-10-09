09.10.2019 09:26

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vali Hasan Basri Güzeloğlu, "Milletin hakkını, milletten sakındılar. Millete hizmet için gönderilen kaynakları, millete harcamadılar. Ne yaptılar, ihanetin, terörün uzantılarının finansmanında kullandılar." dedi.

Çermik Hükümet Konağı Konferans Salonu'nda sivil toplum kuruluşu temsilcileri, kanaat önderleri ve muhtarlarla düzenlenen toplantıda konuşan Güzeloğlu, yatırımları ve talepleri yerinde görmek için bir araya geldiklerini söyledi.

Güzeloğlu, Diyarbakır'da çok uzun yıllardır yaşayan milletin emanetine ve millete ihanetin terör örgütü PKK tarafından yapıldığını belirtti.

Kentin 40 yıldır terör örgütü PKK, işbirlikçileri ve siyasi uzantılarının ihanetiyle karşı karşıya kaldığını ifade eden Güzeloğlu, şöyle devam etti:

"Hizmetler hep engellendi ve geriye bırakıldı. Kalkınma ve gelişme adına hangi hayırlı hizmet yapılacaksa bunun önünde duruldu ve engel olundu. Çünkü derdi millet olanın, derdi millete hizmet olanın, iki günü bir olursa ziyanda olduğunu biz biliyoruz. Ama bunlar değil günleri, ayları, yılları ziyan ettiler. Milletin hakkını, milletten sakındılar. Millete hizmet için gönderilen kaynakları, millete harcamadılar. Ne yaptılar, ihanetin, terörün uzantılarının finansmanında kullandılar. Bugün Diyarbakır'da 16 bin kilometrekarelik bir alan büyüklüğünde her bir noktasında hissettiğimiz ve yaşadığımız yetersizlikler, eksiklikler hep bu ihanet döneminin bize miras bıraktığı ne yazık ki ve acı ki bedellerdir."

Güzeloğlu, seçimle gelen bir yönetimin derdinin millete hizmet etmek olduğunu ancak onların derdinin millete hizmet değil milletin değerlerine ihanet olduğunu aktardı. Güzeloğlu şöyle konuştu:

"İlk işleri camilerin inşaatını ve imar planlarını iptal etmek oldu. Hepiniz yaşadığınız değil mi bu süreci? Diyarbakır'ı fetheden Peygamberimizin sahabesinin ismini kaldırıp yerine bir teröristin ismini vermek oldu. Belediyenin kimlik kartlarında Türk bayraklı kimlik bayraklarını kaldırıp çıkartarak hepimizin canını vereceği bu aziz bayrağı olmayan kartlar dağıtmak oldu. Bunlar ne akla ne vicdana ne insanlığa ne de imana sığmayacak şeyler. Köyleri, mahalleleri susuzluktan kıvranırken kılını kıpırdatmayanlar, sıkıntısı olan milletin derdiyle dertlenmeyenler, ne yazık ki geldikleri yerdeki kaynakları da millete tahsis etmediler."

Çermik Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda esnafla bir araya geldiği toplantıda ise Güzeloğlu, Çermik ilçesinin sadece bölgenin değil, termalde tek merkez olarak Türkiye'nin marka kenti haline geleceğini vurguladı.

Güzeloğlu'na, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Milli Eğitim Müdürü Feysel Taşçıer, Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ertan Atalar, Çermik Kaymakamı Nazlı Demir ve Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu eşlik etti.

Kaynak: AA