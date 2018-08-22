AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, "Her zaman içimizde var olan fakat yıllardır söndürülmeye ve örtülmeye çalışılan millet olma bilincini yeniden kazandık." dedi.

Sezal, AK Parti Afşin ilçe teşkilatı tarafından Kurban Bayramı dolayısıyla Atatürk Parkı'nda düzenlenen bayramlaşma programına katıldı.

Programda, vatandaş ve partililerin Kurban Bayramı'nı kutlayan Sezal, bayramların birlik ve beraberliğin daha çok pekiştiği önemli günlerden olduğunu belirterek, Cenabı Allah'tan birliğin daim olmasını diledi.

Sezal, son dönemde Türkiye ekonomisine zarar vermek ve zayıflatmaya yönelik döviz kuru atağı yaşandığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"Son 3-4 yıldır ülkemiz üzerine oynanan oyunlar var. 17-25 Aralık süreciyle başlayan, gezi olayları ile devam eden, 2016 yılında ise hainlerin 15 Temmuz darbe girişimiyle karşı karşıya kaldık. Bugün ekonomik savaş ve yaptırımlarla ülkemizi kısıt altına almaya çalışan dış mihrapların oyunları karşı karşıyayız fakat bu dış mihrapların unuttuğu bir şey var. Artık eski Türkiye yok. Amaçlarına ulaşamayacaklar. Her zaman içimizde var olan fakat yıllardır söndürülmeye ve örtülmeye çalışılan millet olma bilincini yeniden kazandık."

AK Parti Afşin İlçe Başkanı İsmail Safi'nin ev sahipliğinde düzenlenen bayramlaşmaya, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, 26. Dönem Kahramanmaraş milletvekili Mehmet İlker Çitil ile partililer ve ilçe halkı katıldı.