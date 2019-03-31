Millet İttifakının Adayı Şıktaşlı Oyunu Kullandı

Millet İttifakının İYİ Partili Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı oyunu Yunusemre ilçesindeki 23 Nisan ilkokulunda 1141 nolu sandıkta kullandı.

Millet İttifakının İYİ Partili Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı oyunu eşi Nesrin Şıktaşlı ile birlikte Yunusemre ilçesindeki 23 Nisan İlkokulunda kullandı. Şıktaşlı'ya İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Millet İttifakının Yunusemre Belediye Başkan adayı Kürşad Mithat Özkan ve partililer de eşlik etti. Oyunu eşi Nesrin Şıktaşlı ile birlikte 1141 nolu sandıkta kullanan Orkun Şıktaşlı oy verme işleminin ardından sandık görevlilerine başarılar dileyerek diğer sandık görevlilerini de ziyaret etti. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği Şıktaşlı oy verme işleminin ardından bir açıklama yaparak seçimin hem Manisa'ya hem de Türkiye'ye hayırlar getirmesini temenni etti.

Seçim sonuçlarının hayırlar getirmesini temenni ederek sözlerine başlayan Millet İttifakının Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı, "Öncelikle Manisamıza, sonra ülkemize hayırlı olması dileklerimle İnşallah kazasız belasız sonuçlanacak 31 Mart yerel seçimleri sonrası umarım güzellikleri yeni bir kapı açan seçim yaşamış olacağız. Tüm Manisa'ya ve ülkeme hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA