Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı kim olacak? CHP'li Altay'dan net yanıt: Seçim kararının alındığı gün belli olur

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TV100'de yayınlanan Pazar Siyaseti programında Pınar Işık Ardor'un sorularını yanıtladı.

"SEÇİM KARARININ ALINDIĞI GÜN AÇIKLAYACAĞIZ"

Altay, "Daha adayınız belli değil. 'Kılıçdaroğlu'nun aday olacağı yüzde 99' deniyor. Bahis şeklinde gitmesini doğru buluyor musunuz? Neden açıklamıyorsunuz?" şeklindeki sorusuna, "Adayı erken açıklamayı doğru bulmuyoruz. Bizim adayı açıklayacağımız gün seçim kararının alındığı gün olur muhtemelen. Ama 1 gün sonra olmaz. Aynı gün açıklayacağız." yanıtını verdi.

"GENEL BAŞKANI'MIZIN KİŞİSEL HİÇBİR TASARRUFU OLMAZ"

Altay sözlerine şöyle devam etti:

"Biz bir ittifakız, sayın genel başkanımızın kişisel hiçbir tasarrufu olmaz. Bir evlilik gibi. Evdeki televizyon değişecekse karı - koca birlikte karar verirse bu anlam taşır. Millet İttifakı liderleri oturacaktır, ortaklaşa bir aday üzerinde çok rahat uzaklaşacaktır."

"DEMİRTAŞ VE KAVALA CEZAEVİNDE TUTULMASINI DOĞRU BULMUYORUZ"

Altay'ın açıklamaları şu şekilde;

"Biz HDP'yi terör örgütü görmüyoruz. Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde tutulmasını doğru bulmuyoruz. Osman Kavala'nın cezaevinde tutulmasını doğru bulmuyoruz. Açığız ve cesuruz bu konularda.

"PKK İLE İLİŞKİSİ VARSA MİNİMİZE ETSİN"

HDP'nin PKK ile ilişkisi varsa minimize etmesini ben de isterim. İddialar var, gördüğüm bir ilişki ben bilmiyorum. Bir siyasi partinin terör örgütüyle ilişkisi olmamalı. bana göre HDP 6 milyon oy almış en az AK Parti kadar, MHP kadar, CHP kadar, İYİ parti kadar legal bir siyasi partidir, meşrudur."

İYİ PARTİ'NİN "HDP İTTİFAKTA VARSA BİZ YOKUZ" ÇIKIŞI

İyi Parti'nin "HDP ittifakta yer alacaksa biz bu ittifakta olmayacağız" sözü hatırlatılan Altay, "Biz Millet İttifakıyız. Biz memnunuz. CHP, İYİ Parti, Saadet partisi, Demokrat Parti Bu dört sayın genel başkanın evet demediği hiçbir siyasi parti ittifakın içine giremez." ifadelerini kullandı.

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