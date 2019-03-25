Millet İttifakı Adayı Özdemir: "Biz Yapamayacağımız Sözleri Vermiyoruz"

Millet İttifakı Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir, "Verdiğim sözlerin tamamı geçerlidir. Biz yapamayacağımız sözleri vermiyoruz" dedi.

Millet İttifakı'nın Şehzadeler Belediye Başkan adayı İsa Özdemir mahalle ziyaretlerine devam ediyor. Sırasıyla Yeni Mahmudiye, Karaağaçlı ve Yeniköy mahallelerini ziyaret eden Özdemir, vatandaşlarla buluştu ve yapacağı projeleri anlattı. Karaağaçlı Mahallesinde, vatandaşlar tarafından havai fişek ve davul-zurna ile karşılanan Özdemir, mahallenin gençleri tarafından omuzlara alındı. Mahalle sakinlerine yapacakları projeleri anlatan Başkan adayı İsa Özdemir, kendisine gösterilen ilgiye de kayıtsız kalmayarak, "Karaağaçlı mahallemiz baharı getirmiş. İnşallah önümüzdeki pazar günü de Şehzadeler ilçemiz baharı karşılayacak. Hep beraber ilçemizde baharı karşılayacağız" diye konuştu.

Şehzadeler Belediyesinin yeni kurulan bir belediye olmadığını yineleyen Özdemir, "Bizim paramız yoktu, hizmet etmedik' demek yanlış olur. Manisa Belediyesinde de kapatılan İl Özel İdaresinde demirbaşlar belediyeye devroldu. Ayrıca belediye kurulurken bir bütçe verildi. Dolayısıyla 'Benim param yoktu. Hizmet edemedim' demek olmaz. Biz sizlere hizmet etmeye geliyoruz" dedi.

Karaağaçlı'nın sorunlarını bildiğini belirten Özdemir, "Biz göreve geldiğimizde daha önce de söylediğim gibi burada Göçmen Şenliği düzenleyeceğiz. Daha önce bunun sözünü vermiştim. Verdiğim sözlerin tamamı geçerlidir. Zaten biz yapamayacağımız sözleri vermiyoruz" dedi.

Şehzadeler ilçesini yönetim bazında üçe ayırdıklarını belirten Özdemir, "Milletin belediyesinde Karaağaçlı buradan yönetilecek. Belediyenin ekipmanlarını bu bölgeye konuşlandıracağız. Dolayısıyla belediye hizmetleri size daha çabuk ulaşacak" dedi.

Özdemir, konuşmasının ardından sokakları gezdi ve esnaflarla selamlaşarak hayırlı işler diledi. - MANİSA

Kaynak: İHA