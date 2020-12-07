Millet Bahçesinde Düzce'nin doğal taşları kullanılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Millet Bahçesinde Düzce'nin doğal taşları kullanılacak

07.12.2020 20:17 | Son Güncelleme: 07.12.2020 20:21
Millet Bahçesinde Düzce'nin doğal taşları kullanılacak

Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden biri olan BELTAŞ, İnönü, Anıtpark, Avni Akyol Park alanlarını kapsayan Millet Bahçesi'nde yapılacak olan yürüyüş yollarının taşların üretim işini üstlenerek faaliyetine başladı.

Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden biri olan BELTAŞ, İnönü, Anıtpark, Avni Akyol Park alanlarını kapsayan Millet Bahçesi'nde yapılacak olan yürüyüş yollarının taşların üretim işini üstlenerek faaliyetine başladı.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü' nün Düzce'nin doğal taşlarının Millet Bahçesi'nde kullanılmasının Düzce'ye prestij sağlayacağını belirtmesinin ardından BELTAŞ hareket geçerek Millet Bahçesinin tüm üst yapı estetiğinde kullanılacak olan Düzce bölgesinde çıkan doğal taşların değerlendirilmesi için kollarını sıvadı.

Düzce Belediyesi iştirak şirketlerinden BELTAŞ, TOKİ ile anlaşma sağlayarak Düzce'nin ve bölgenin en büyük Millet Bahçesi'nde kullanılacak taşları işleyerek tedarik edecek. Düzce'nin çehresini değiştirecek ve vatandaşların nefes alabilecekleri yaklaşık 27 Bin metrekarelik bir alanda yapımı devam eden Millet Bahçesi'ndeki yürüyüş yolları, Düzce'nin doğal kaynağı olan granit taşlarla döşenerek kent estetiğine uygun olarak eşsiz bir görünüm kazanması sağlanacak. - DÜZCE

Millet Bahçesinde Düzce'nin doğal taşları kullanılacak
Millet Bahçesinde Düzce'nin doğal taşları kullanılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Hava kirliliğinin 'kötü' olduğu Düzce için doğal gaza teşvik önerisi
Hava kirliliğinin 'kötü' olduğu Düzce için doğal gaza teşvik önerisi
Milletvekili Gürel'den İnegöl'e Millet Bahçesi müjdesi
Milletvekili Gürel'den İnegöl'e Millet Bahçesi müjdesi
AK Partili Turan, Millet Bahçesi müjdelerine devam ediyor
AK Partili Turan, Millet Bahçesi müjdelerine devam ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Özgür Özel Murat Kurum Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Fahrizade
Magazin Alişan Binnur Kaya Pınar Altuğ Tamer Karadağlı
Spor Samatta Erol Bulut Sinan Gümüş Yılmaz Vural Samet Aybaba
Tüm Haberler Kız Bursa Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Millet Bahçesinde Düzce'nin doğal taşları kullanılacak - Düzce
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.12.2020 20:22:42. #1.14#
title