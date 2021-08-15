Son dakika: Çine'de orman yangını
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Son dakika: Çine'de orman yangını

Son dakika: Çine'de orman yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler: Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan orman yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın, Aydın-Muğla sınırındaki Akçaova Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ormandan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Rüzgarında etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın Muğla'nın Yatağan ilçesine doğru ilerledi. Ekipler, havadan ve karadan müdahale edilen yangını kontrol altına almak için canla başla çalışıyor. - AYDIN

Son dakika: Çine'de orman yangını
Son dakika: Çine'de orman yangını
Son dakika: Çine'de orman yangını
Son dakika: Çine'de orman yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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