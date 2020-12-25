Milas'ta yeni yıl hediyesi, bir patik bir kitap olacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Milas'ta yeni yıl hediyesi, bir patik bir kitap olacak

25.12.2020 15:49 | Son Güncelleme: 25.12.2020 15:53
Milas'ta yeni yıl hediyesi, bir patik bir kitap olacak

Milas'ta hayata geçirilen Patik Projesi kapsamında sosyal sorumluluk çalışması başlatıldı.

Milas'ta hayata geçirilen Patik Projesi kapsamında sosyal sorumluluk çalışması başlatıldı. Çalışma ile velilerin, annelerin, anne adaylarının ve öğrencilerin yeni yıla hediye kitaplarla girmesi amaçlanıyor.

Muğla Milas Beçin İlkokulu Okul Öncesi Öğretmeni Kader Duman'ın kurucusu olduğu, "Patikle Başla Kitapla Yaşa" sloganıyla hayata geçirilen Patik projesi kapsamında sosyal sorumluluk çalışması yapılacak. Bilişsel gelişimin çok hızlı olduğu okul öncesi dönemde çocuğun gelişimsel ihtiyaçlarının gözetilerek kitaplar yoluyla çocukların soru sorma, sorgulama, problem çözme, eleştirel düşünme ve tasarım odaklı düşünme becerilerinin felsefi düşünme ve üst düzey düşünme becerilerinin geliştirilmesi, bebeklikten itibaren çocuklarda okuma kültürünün ve okuyucu kimliğinin gelişmesi, kitap seçimi, yetişkinlerin çocuklara kitap okuma teknikleri, düşünme sorgulama süreçlerini desteklemeyi hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmak için sınıf, ev, kütüphane, müze, park, bahçe gibi mekanların ortam yönünden zenginleştirilmesi ve daha etkin kullanılması amacıyla Milas'ta hayata geçirilen Patik projesinin yeni yıla özel çalışması 1 Kitap, 1 Patik oldu. Çalışma ile insanların çevresinde bulunan hamile veya bebekli bir anneye veya kitaba ulaşmakta zorluk çeken bir çocuğa 1 Kitap, 1 Patik hediye etmesi hedefleniyor. Hediye edilecek 1 Patik ve 1 Kitap'ın fotoğrafı #birpatikbirkitap başlık etiketi ile paylaşılacak ve paylaşıma da Patik projesi etiketlenecek. Sosyal sorumluluk çalışmasının amacı bir ailede, bir çocukta, hamile bir kadın da veya bebekli bir anne de kitaba karşı farkındalık kazandırmak. - MUĞLA

Milas'ta yeni yıl hediyesi, bir patik bir kitap olacak
Milas'ta yeni yıl hediyesi, bir patik bir kitap olacak
Milas'ta yeni yıl hediyesi, bir patik bir kitap olacak
Milas'ta yeni yıl hediyesi, bir patik bir kitap olacak
Milas'ta yeni yıl hediyesi, bir patik bir kitap olacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Özlem Zengin Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Arto Fahriye Evcen Birkan Sokullu İbrahim Büyükak
Spor Vitor Hugo Ryan Babel Rıza Çalımbay Sergen Yalçın İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Bakan Hisarcık İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Milas'ta yeni yıl hediyesi, bir patik bir kitap olacak | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 16:08:59. #1.15#
title