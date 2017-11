Milas Ovası'nda Yaşanan Su Baskınları İçin İşbirliği

Milas Muhtarlar Derneği Başkanı Muhtarı Mehmet Çoban ve bazı mahalle muhtarları, Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı'yı ziyaret ederek, yıllardır Milas Ovası'nın bazı bölümlerinde meydana gelen su baskınları nedeniyle ay sonunda gerçekleştirilecek Ankara ziyaretinde ilgili makamlara ulaştırılmak üzere hazırlanacak bir rapor konusunda görüş alışverişinde bulundu.



Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı'yı makamında ziyaret eden Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Çoban ve beraberindeki mahalle muhtarları, ay sonunda dernek yönetimi olarak Ankara'ya gideceklerini ve ilçemizin sorunlarından oluşan bir dosyayı ilgili makamlara ulaştıracaklarını belirterek; "Özellikle kış aylarında her yıl Ovakışlacık, Köşk gibi bazı mahallelerdeki ekili araziler, su baskınları nedeniyle büyük zarar görüyor. Bu zararın önüne geçilebilmek için DSİ tarafından bölgedeki derelerin ıslah edilmesi, dere yatağının bulunmadığı noktalarda ise yeni dere yatağının açılması gerekiyor. Bu konuda hem DSİ, hem de Muğla Büyükşehir Belediyesi'ni ilgilendiriyor. Ziraat Odası olarak sizin de yıllardır gündeminizde olan bu konuyu bir rapor haline getirerek, taleplerimizi ilgili makamlara iletmek istiyoruz. Bu noktada sizlerden katkı bekliyoruz" dediler.



Milas Ziraat Odası Başkanı İsmail Atıcı da konuya tam anlamıyla hakim olduğunu ve bu konuda benzer çalışmaları bugüne kadar bölge milletvekillerine ilettiğine vurgu yaparak; "Elbette bölgedeki çiftçiler için on derece önemli bir konu ve bir an önce bu soruna bir çözüm bulunması gerekiyor. Oda olarak geçmişte hazırlamış olduğumuz ve çözüm önerilerinin de yer aldığı raporlar elimizde mevcut. Bu raporları sizlerle paylaşabiliriz. Her şeyden önce bölgedeki vatandaşlarımızın da bu konuya duyarlılık göstermesi gerekiyor. Çünkü dere yatağının olmadığı noktalarda yeni dere yatağı açılabilmesi için vatandaşı izni ya da arazinin belli bir kısmının istimlak edilmesi gerekiyor. İşte bu noktada sürecin uzamaması için vatandaşın oluruna ihtiyaç var. Aksi takdirde yıllar sonra yine aynı konuyu konuşur dururuz" dedi.



Gerçekleşen ziyarette ilçenin, özellikle tarımsal faaliyetlerindeki sorunların bazıları da konuşularak, hazırlanacak rapor ile birlikte tüm sorunların ilgili makamlara ulaştırılması kararlaştırıldı. - MUĞLA