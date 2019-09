Milas Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı uyardı

21.09.2019 13:44

Milas Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlığı, Milas merkez ve mahallelerindeki zeytinlik arazilerle ilgili olarak uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada zeytinlik arazilerde hayvan otlatmanın yasak olduğu belirtilerek, izinsiz zeytinlik arazilerde zeytin toplanılması durumunda yasal işlemlerin başlatılacağı da iletildi.



Milas Çiftçi Mallarını Koruma Başkanı Hayıtlı - Ahmet Çavuş Mahalleleri Muhtarı Ayhan Demirçivi, zeytin hasat döneminin başlamasıyla birlikte, zeytinlik arazilerle ilgili olarak şikayetlerin arttığını belirterek, "Milas merkez ve mahalleleri sınırları içerisindeki zeytinlikler içerisinde koyun, keçi ve sığır gibi hayvanların başıboş otlatılmaları yasak. Bu yasağa uymayanlar tespit edildiğinde para cezası uygulanacak. Tekrar görüldüğünde bu kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacak" dedi.



Zeytinlik arazilerde arazi sahiplerinin bilgisi dışında toplama çalışmalarının da meydana gelebildiğini de ifade eden Demirçivi, "Milas ve çevresindeki mahallerimizde yaşayan, geçimini çiftçilikle ve zeytin ürünleriyle sağlayan mahalle halkımızdan zeytinlerin olgunlaşmasıyla birlikte ihbarlar almaya başladık. Avcı gibi, piknik yapar gibi zeytinliklere gelerek, zeytinleri topladıkları görülmüş. Vatandaşlar tanımadıkları kişi ya da kişileri zeytinlik arazilere girdiğini gördüğünde; araçlar ya da motosikletli ise plakalarını almaları, yok ise telefonla fotoğraflarını çekerek jandarma, polis veya zabıtaya bildirmeleri çok önemli. Zeytinlik alana motosikletle gelen yabancı kişileri özellikle güvenlik güçlerine bildirelim. Her ağacın bir sahibi var. Her ağacın da bakımları emek verilerek yapıldığını, yaşadığını unutmayalım. Olgunlaşmayan her ürün ekonomiye zarar demektir. Kendimize gösterdiğimiz ilgiyi tüm ağaçlara gösterelim. Bu tür haberleri dostlarımızla paylaşalım. Bin bir zahmetle yetiştirilen ürünleri korumak hepimizin görevi" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA