Mikser kimdir? Zuhal Topal'la Sofrada Mikser kimdir, kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Sofrada programının dış sesi hakkında araştırmalar sürüyor. Mikser kimdir? sorusu merak edilen sorular arasında yer alıypor. Program sunucusu Zuhal Topal'ın sürekli 'Mikser' diyerek takıldığı Aydoğan Temel'in hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada dış sesi (Mikser) Aydoğan Temel kimdir?

MİKSER KİMDİR?

Ses sanatçısı Aydoğan Temel (Mikser) 1966 yılında Bandırma'da dünyaya gelmiştir.

AYDOĞAN TEMEL KİMDİR?

Mikser programında yer alan Aydoğan Temel, 1966 yılında Bandırma'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu, tiyatrocu ve seslendirme sanatçısıdır. 1983 yılından beri dizi, çizgi film, sinema filmi, belgesel ve reklam filmleri dublajı ve yönetmenliği yapmaktadır.

AYDOĞAN TEMEL SESLENDİRMELERİ

Pazar Keyfi programında dış ses (voice over)

Uçan Kuş programının hem seslendirmesini yaptı hem de sunuculuğunu

Show Tv'nin bir zamanlar yayınladığı Plastip Şov'da 16 karakterin seslendirilmesi.

Pokémon'da James karakteri

Seslendirdiği Karakterler ve Oyuncular

Oyun Tanıtım Videosu : Assassin's Creed 3 - Rise Trailer [TR] (Rahip)- tanıtım videosu

Çizgi: Maske, Roboroach (Reg), Temel Reis, Hulk vb.

Dizi : Prison Break/ Star Tv (Theodore 'T-Bag' Bagwell)

Dizi :Yalancısın Sen/ Atv

Ayrılan Kalpler/ TGRT (Diego),

Gece Yürüyüşü/ Show Tv - yerli dizi (Cüneyt - Civan Canova)

Saw 1-2-3 vcd-dvd (Jigsaw/Testere),

Star Wars 4 - 5 - 6/ Prime Max (C-3PO ve Yoda)

Reklam : Telsim Cep Saat (ver coşkuyu), Eti Topkek

Sherlock Holmes (2009)/ Robert Downey Jr./ Sherlock Holmes

Kung Fu Panda 2/ Lord Shen

Patlak Sokaklar-Gerzomat (Billy Billy-Tansu Tunçel)

Oyun : League of Legends ( Mordekaiser - Taric )

Sherlock Holmes The Game of Shadows/ Robert Downey Jr./ Sherlock Holmes

Program: Too Cute/ Animal Planet

Megamind/ Megazeka

Program: Animal Planet/ My Cat From Hell/ Sharon

Program: Animal Planet/ HinduChina/ Anlatıcı