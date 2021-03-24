Mikser kimdir? Zuhal Topal'la Sofrada Mikser kimdir, kaç yaşında, nereli?
Mikser kimdir? sorusu Zuhal Topal'la Sofrada programı esnasında araştırılan konular arasında yer alıyor. Zuhal Topal'la Sofrada programında yer alan Mikser kimdir? Mikser Aydoğan Temel kimdir?
Zuhal Topal'la Sofrada programının dış sesi hakkında araştırmalar sürüyor. Mikser kimdir? sorusu merak edilen sorular arasında yer alıypor. Program sunucusu Zuhal Topal'ın sürekli 'Mikser' diyerek takıldığı Aydoğan Temel'in hayatına ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, Zuhal Topal'la Sofrada dış sesi (Mikser) Aydoğan Temel kimdir?
MİKSER KİMDİR?
Ses sanatçısı Aydoğan Temel (Mikser) 1966 yılında Bandırma'da dünyaya gelmiştir.
AYDOĞAN TEMEL KİMDİR?
Mikser programında yer alan Aydoğan Temel, 1966 yılında Bandırma'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu, tiyatrocu ve seslendirme sanatçısıdır. 1983 yılından beri dizi, çizgi film, sinema filmi, belgesel ve reklam filmleri dublajı ve yönetmenliği yapmaktadır.
AYDOĞAN TEMEL SESLENDİRMELERİ
Pazar Keyfi programında dış ses (voice over)
Uçan Kuş programının hem seslendirmesini yaptı hem de sunuculuğunu
Show Tv'nin bir zamanlar yayınladığı Plastip Şov'da 16 karakterin seslendirilmesi.
Pokémon'da James karakteri
Seslendirdiği Karakterler ve Oyuncular
Oyun Tanıtım Videosu : Assassin's Creed 3 - Rise Trailer [TR] (Rahip)- tanıtım videosu
Çizgi: Maske, Roboroach (Reg), Temel Reis, Hulk vb.
Dizi : Prison Break/ Star Tv (Theodore 'T-Bag' Bagwell)
Dizi :Yalancısın Sen/ Atv
Ayrılan Kalpler/ TGRT (Diego),
Gece Yürüyüşü/ Show Tv - yerli dizi (Cüneyt - Civan Canova)
Saw 1-2-3 vcd-dvd (Jigsaw/Testere),
Star Wars 4 - 5 - 6/ Prime Max (C-3PO ve Yoda)
Reklam : Telsim Cep Saat (ver coşkuyu), Eti Topkek
Sherlock Holmes (2009)/ Robert Downey Jr./ Sherlock Holmes
Kung Fu Panda 2/ Lord Shen
Patlak Sokaklar-Gerzomat (Billy Billy-Tansu Tunçel)
Oyun : League of Legends ( Mordekaiser - Taric )
Sherlock Holmes The Game of Shadows/ Robert Downey Jr./ Sherlock Holmes
Program: Too Cute/ Animal Planet
Megamind/ Megazeka
Program: Animal Planet/ My Cat From Hell/ Sharon
Program: Animal Planet/ HinduChina/ Anlatıcı