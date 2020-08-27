Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti
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Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti

Türkiye ile Yunanistan arasında arabuluculuk yapan Alman Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, Avrupa Birliği ülkelerinin savunma bakanları bir araya geldiği zirvede açık mikrofonun azizliğine uğradı.

27.08.2020 09:02 | Son Güncelleme: 27.08.2020 09:15

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz gerilimi devam ederken, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas arabuluculuk ve ortamı sakinleştirmek için önceki gün Atina ve Ankara'yı ziyaret etmişti.

MİKROFON AÇIK KALDI

Almanya'nın arabuluculuk hamlesi uluslararası kamuoyunda pozitif bir gelişme olarak lanse edilirken dün akşam Berlin'de Avrupa Birliği ülkelerinin savunma bakanları bir araya geldi. Kritik zirve öncesinde kameralara poz veren Almanya Savunma Bakanı Kramp-Karrenbauer ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell arasındaki bir diyalog mikrofonlar açık kalınca ortaya çıktı.

TÜRKİYE İLE İLGİLİ YORUMU DİKKAT ÇEKTİ

Josep Borrell, mikrofonların açık olduğunu bilmeden Almanya'nın arabuluculuk çabalarını Alman Savunma Bakanı'na sorunca, Kramp-Karrenbauer çok net açıklamalarda bulundu. Mikrofonların açık olduğunu bilmeyen Kram-Karrenbauer, Borrell'in görüşmeler nasıl gitti sorusuna, "Zor geçti. Yunanistan tarafı biraz daha sorunsuzdu fakat Türkiye tarafı gerçekten çok zorluydu" ifadesini kullandı.

Mikrofonu açık kalan Alman bakanın Türkiye ile ilgili yorumu dikkat çekti
Haber Yorumları (8)
BUSE: Geçer tabi her şey yunan lehine.
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LACİVERT: Türkiye sorun çıkarıyor ayakları bunlar
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ÖMER: mikrofon bilerek açık unutuldu ki, bilinçaltına bir şeyler yerleştirelim diye. bunlar kadar entrikacı bir topluluk daha yeryüzüne gelmemiştir. güya yunanı ılımlı gösterip, TÜRKİYE'' ye asabi gösterecekler. . .
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