Mihalgazi ilçesine meyve ve sebze kurutma tesisi kurulacak
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Mihalgazi ilçesine meyve ve sebze kurutma tesisi kurulacak

Anadolu Ajansı / Atilla Ünal - Haberler | Güncel
Mihalgazi ilçesine meyve ve sebze kurutma tesisi kurulacak

Mihalgazi İlçe Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, Kayseri'de kurulan meyve ve sebze kurutma tesisinde incelemelerde bulundu.

Mihalgazi İlçe Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, Kayseri'de kurulan meyve ve sebze kurutma tesisinde incelemelerde bulundu.

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, AA muhabirine, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Mihalgazi Belediye Başkanlığı arasında yapılacak ortak protokolle ilçeye sebze, meyve ve tıbbi ve aromatik bitkilerin kurutulması, işlenmesi için bir kurutma tesisi kazandırılacağını söyledi.

Tesisin bir örneğinin Kayseri'de olduğunu ifade eden Akgün, şöyle konuştu:

"Kayseri'de İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ve tesisin proje sorumlusu Mustafa Topdemir ile birlikte ürünlerin üretim aşamasını ve tesisin işleyişini görmek için tesiste incelemelerde bulundum. Kurutma tesisi ziyaretinde verdikleri bilgiler ve misafirperverliklerinden dolayı Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin ve proje sorumlusu Mustafa Topdemir'e teşekkür ediyorum."

Akgün, ilçesine kazandırılacak kurutma tesisinin hayırlı olmasını diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Ünal

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