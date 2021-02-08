Mihalgazi'de yaralı bulunan tilki tedavi edildi

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde devriye görevi sırasında jandarma ekiplerince yol kenarında yaralı bulunan tilki, tedavi edildi.

Sakarılıca Mahallesi Kaplıcalar mevkisinde devriyeye çıkan ekipler, buldukları tilkiyi veterinere götürdü.

Yolda bir aracın çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen tilki, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli veteriner hekim tarafından tedavisi yapılarak doğaya salınmak üzere Eskişehir Doğa Korumu ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selçuk Kızıldağ