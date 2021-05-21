Mihalgazi'de uçurma şenliği düzenlendi

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde Gençlik Haftası kutlama programları devam ediyor.

Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde Gençlik Haftası kutlama programları devam ediyor.

Genç gönüllüler, 15-21 Mayıs arasında kutlanan, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında, Mihalgazi Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uçurma şenliğine katıldı.

Rengarenk uçurtmaların gökyüzünde süzüldüğü etkinlikte, çocuklara Türk bayrağı hediye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atilla Ünal