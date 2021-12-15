Mihalgazi'de ticari araçlara kış lastiği denetimi yapıldı - Haberler
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Mihalgazi'de ticari araçlara kış lastiği denetimi yapıldı

Mihalgazi'de ticari araçlara kış lastiği denetimi yapıldı
AA / Atilla Ünal - Haberler | Güncel

Mihalgazi ilçesinde ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

MİHALGAZİ, ESKİŞEHİR (AA) - Mihalgazi ilçesinde ticari araçlara yönelik kış lastiği denetimi gerçekleştirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerince Mihalgazi ilçesinde, 1 Aralık tarihinden itibaren ticari amaçlı kullanımda olan araçlara zorunlu hale getirilen kış lastiği uygulaması yapıldı.

Uygulama noktasında yapılan denetimde durdurulan araçların kış lastiklerinde diş derinliği kontrol edildi. Kontrollerin kış lastiği takma zorunluluğu süresince devam edeceği, yapılan denetimler vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar olduğunu bildirildi.

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AA / Atilla Ünal - Son Dakika Haberleri

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