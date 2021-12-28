Mihalgazi'de öğrenciler Gençlik Merkezinde buluştu

MİHALGAZİ, ESKİŞEHİR (AA) - Mihalgazi Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Nazmiye Erdem tarafından İlçe Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte gençler, yazar İlknur Işık ile bir araya geldi.

Mihalgazi Gençlik Merkezindeki etkinlikte Belediye Başkanı Zeynep Güneş, her öğrenciye sınıf seviyesi dikkate alınarak hazırlanan birer kitabı hediye etti.

Öğrenciler, etkinlik kapsamında bazı kitapları inceleyip yazar Işık'a sorular yöneltti.

Ayrıca gençler, Nazmiye Erdem'den Gençlik Merkezinin çalışmaları hakkında bilgi alarak talep, görüş ve önerilerini iletme fırsatı buldu.

AA / Atilla Ünal - Son Dakika Haberleri

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