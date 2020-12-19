Mihalgazi Belediye Başkanı Güneş'ten Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Beydemir'e ziyaret

Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şükrü Beydemir'i ziyaret ettiMihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e Rektör Beydemir'i ziyaretinde Mihalgazi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Osman Cırık da eşlik etti.