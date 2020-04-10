Migros ramazan kolilerini 60 yaş ve üstü müşterilerine öncelikli teslim ediyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Migros ramazan kolilerini 60 yaş ve üstü müşterilerine öncelikli teslim ediyor - Haberler
MİGROS TİC. A.Ş., Güncel

Migros ramazan kolilerini 60 yaş ve üstü müşterilerine öncelikli teslim ediyor

Paketli temel gıda ürünlerinden oluşan ve yüzde 45'e varan tasarruf sağlayan Ramazan kolilerini hızla müşterilerine sunan Migros, 60 yaş ve üstü müşterilerinin kolay sipariş verebilmesi için özel telefon hattını devreye aldı.

10.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:44
Migros ramazan kolilerini 60 yaş ve üstü müşterilerine öncelikli teslim ediyor

Paketli temel gıda ürünlerinden oluşan ve yüzde 45'e varan tasarruf sağlayan Ramazan kolilerini hızla müşterilerine sunan Migros, 60 yaş ve üstü müşterilerinin kolay sipariş verebilmesi için özel telefon hattını devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros, müşterilerinin ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde ulaştırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Migros, paketli temel gıda ürünlerinden hazırladığı Ramazan gıda kolilerini müşterilerine en avantajlı fiyatlarla sunuyor. Migros, 13 üründen oluşan Bereket kolisini 44,90 TL, 22 ürünlü Lezzet kolisini 79,90 TL ve 31 ürünlü Ziyafet kolisini ise 109,90 TL'den müşterilerine sundu. Kolilerin içeriğindeki ürünleri tek tek almak yerine, Ramazan kolisi alan Migros müşterileri yüzde 45'e varan tasarruf sağlıyor.

Açıklamaya göre, bu zorlu dönemde, riski minimize etmek için evde kalmak durumunda olan 60 yaş ve üzeri müşterilerinin hayatını kolaylaştıran yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Türkiye'nin lider online gıda platformu Migros Sanal Market'ten verdikleri siparişleri ücretsiz olarak teslim alan 60 yaş ve üstü müşteriler, Ramazan ayı için hazırlanan gıda kolisi siparişlerini, kendileri için özel olarak hizmete açılan 0850 955 24 65 numaralı telefondan verebilecek.

Temel ihtiyaç ürünlerinin bulunduğu ve avantajlı fiyatla sunulan gıda kolilerinin, bu yaş grubundaki müşterilere, sipariş verildikten bir gün sonra, öncelikli olarak teslim edilebilmesi için çağrı merkezinde özel bir ekip çalışıyor. Kapıda kredi kartı ile ödeme veya havale seçeneklerinden dilediğini tercih edebilecek olan 60 yaş ve üzeri müşterilerden teslimat ücreti ise alınmayacak. İlk etapta İstanbul, Ankara ve İzmir'de başlayacak olan hizmetin daha sonra diğer illere de hızla yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Migros ramazan kolileriyle sofralarda yüzde 45'e varan tasarruf

Migros'un, her yıl müşterilerden gelen talebe göre içeriklerini belirlediği Ramazan kolileri; undan salçaya, kurubaklagillerden makarnaya, çorbadan çaya sofralarda en fazla ihtiyaç duyulan temel gıda ürünlerinden oluşuyor. Tüm Migros Ramazan kolilerinde ayrıca bir çok üründe geçerli, birbirinden değerli indirim kuponları yer alıyor. Açıklamada koliler ile ilgili verilen detaylarda şu bilgiler yer alıyor:

"Bereket kolisi, 4 kişilik bir ailenin iftar sofrası için ihtiyacı olan ürünleri içeriyor. Bereket kolisinde 1 kg pilavlık pirinç, 1 kg pilavlık bulgur, 1 litre ayçiçek yağı, 1 kg un, 500 gr burgu makarna, 830 gr domates salçası, 500 gr çay, 750 gr küp şeker, 51 gr şehriyeli tavuk çorbası, 60 gr tavuk bulyon, 750 gr iyotlu sofra tuzu, 100 gr toz tatlı ve 1 litre gazlı içecek bulunuyor. Toplam 13 üründen oluşan Bereket kolisinin fiyatı 44,90 TL.

Lezzet kolisinde 1 kg pilavlık pirinç, 1 kg kırmızı mercimek, 1 kg pilavlık bulgur, 1 litre ayçiçek yağı, 1 kg un, 500 gr burgu makarna, 830 gr domates salçası, 500 gr çay, 750 gr küp şeker, 380 gr böğürtlen reçeli, 700 gr haşlanmış bezelye, 700 gr haşlanmış nohut, 51 gr şehriyeli tavuk çorbası, 60 gr tavuk bulyon, 200 gr siyah zeytin, 750 gr iyotlu sofra tuzu, 100 gr Türk kahvesi, 100 gr toz tatlı, 500 gr irmik, 3 adet 1'er litrelik gazlı içecek yer alıyor. Toplam 22 üründen oluşan Lezzet kolisinin fiyatı 79,90 TL.

Ziyafet kolisinde ise 1 kg pilavlık pirinç, 1 kg kırmızı mercimek,1 kg nohut, 1 kg pilavlık bulgur, 1 litre ayçiçek yağı, 1 kg un, 500 gr burgu makarna, 500 gr kalem makarna, 500 gr spagetti makarna, 830 gr domates salçası, 500 gr çay, 1 kg toz şeker, 750 gr küp şeker, 380 gr böğürtlen reçeli, 240 gr çiçek balı, 700 gr haşlanmış bezelye, 700 gr haşlanmış fasulye, 51 gr şehriyeli tavuk çorbası, 60 gr tavuk bulyon, 200 gr siyah zeytin, 750 gr iyotlu sofra tuzu, 100 gr Türk kahvesi, 100 gr toz tatlı, 500 gr irmik, 140 gr şerbetli tatlı, 70 gr pul biber, 25 gr nane, 25 gr kekik, 3 adet 1'er litrelik gazlı içecek bulunuyor. Toplam 31 üründen oluşan Ziyafet kolisinin fiyatı 109,90 TL.

HediyeM kartla ramazan sofraları zenginleşecek

Açıklamaya göre ayrıca ramazanda başkalarının sofralarına da lezzet ve bereket katmak isteyen müşteriler, Migros mağazalarında bulunan HediyeM kartlara kasalardan tek seferde en az 5 TL, en fazla 500 TL yükleyerek diledikleri kişilere hediye edebiliyorlar. Migros mağazalarındaki tüm ürün alışverişlerinde geçerli olan HediyeM kartlar tekrar tekrar doldurularak kullanılabiliyor.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı Haberler
İstanbul'da eczanelerde ücretsiz maske dağıtımı başladı
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor Haberler
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor
Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce 'Ne olur çekmeyin' dedi
Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Kayseri'de bir apartmanın içine sıvı madde sürülme görüntüsünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi
Batur Altıparmak: Caner Erkin için Fenerbahçe'den talep gelmedi
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
AB ülkeleri 540 milyar euroluk koronavirüs kurtarma paketinde anlaştı
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Defne Samyeli'nin makyajsız hali takipçilerini ikiye böldü
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
Singapur'da Zoom uygulaması üzerinden ders anlatılması cinsel içerikli görüntüler nedeniyle yasaklandı
Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu
Gökhan Çıra, Selin Ciğerci'nin doğum günü için evi kırmızı güllerle doldurdu
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Koronavirüs nedeniyle işleri zayıflayan balıkçılar, dükkanların kapısına kilit vurdu
Bankalararası Kart Merkezi, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
Bankalararası Kart Merkezi, koronavirüs dolandırıcılarına karşı vatandaşı uyardı
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Son Dakika: Ziraat Bankası, 22 ülkeden 1,1 milyar dolar kaynak sağladı
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Rushian Hepburn-Murphy antrenman yaparken evinin camını kırdı
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Türkiye'ye 2 yıl yetecek kadar makarna stoğu bulunuyor
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Rüştü Reçber: Koronavirüs tedavisi sırasında Barcelona sürekli beni aradı
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Hasan Çavuşoğlu: Fenerbahçe'den teklif gelirse, Erol Bulut'un yolunu gururla açarız
Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı
Türkiye, İngiltere'ye koronavirüs için yardım malzemesi yolladı
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak
Son Dakika: Tarıma açılan Hazine arazilerinde ilk etapta 9 milyon metrekarelik alanda ekim yapılacak
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Cenk Tosun: Bence Alex ama büyüklerim Hagi'nin daha iyi olduğunu söylüyor
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, Yemen'e de sıçradı
Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu, uygulamalı anlattı
Evde saç kesimi nasıl yapılır? Ünlü erkek berberi Şükrü Dudu, uygulamalı anlattı
Güney Kıbrıs'ta hemşireler isyan etti: Protokollere uyulmuyor
Güney Kıbrıs'ta hemşireler isyan etti: Protokollere uyulmuyor
Courtois'nın eski sevgilisi Sara Soldati, Juventus'a olan desteği ile adından söz ettiriyor
Courtois'nın eski sevgilisi Sara Soldati, Juventus'a olan desteği ile adından söz ettiriyor
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Özgür Özel Özlem Zengin Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah Şeyma Subaşı Esra Balamir İbrahim Tatlıses
Spor Bülent Uygun Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz Radamel Falcao Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Wuhan Futbolcu Instagram
Şu an buradasınız: Migros ramazan kolilerini 60 yaş ve üstü müşterilerine öncelikli teslim ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2020 15:55:00. #1.15#
title