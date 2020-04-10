Migros ramazan kolilerini 60 yaş ve üstü müşterilerine öncelikli teslim ediyor Paketli temel gıda ürünlerinden oluşan ve yüzde 45'e varan tasarruf sağlayan Ramazan kolilerini hızla müşterilerine sunan Migros, 60 yaş ve üstü müşterilerinin kolay sipariş verebilmesi için özel telefon hattını devreye aldı.

Paketli temel gıda ürünlerinden oluşan ve yüzde 45'e varan tasarruf sağlayan Ramazan kolilerini hızla müşterilerine sunan Migros, 60 yaş ve üstü müşterilerinin kolay sipariş verebilmesi için özel telefon hattını devreye aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Migros, müşterilerinin ihtiyaçlarını eksiksiz bir şekilde ulaştırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Migros, paketli temel gıda ürünlerinden hazırladığı Ramazan gıda kolilerini müşterilerine en avantajlı fiyatlarla sunuyor. Migros, 13 üründen oluşan Bereket kolisini 44,90 TL, 22 ürünlü Lezzet kolisini 79,90 TL ve 31 ürünlü Ziyafet kolisini ise 109,90 TL'den müşterilerine sundu. Kolilerin içeriğindeki ürünleri tek tek almak yerine, Ramazan kolisi alan Migros müşterileri yüzde 45'e varan tasarruf sağlıyor.

Açıklamaya göre, bu zorlu dönemde, riski minimize etmek için evde kalmak durumunda olan 60 yaş ve üzeri müşterilerinin hayatını kolaylaştıran yeni bir uygulamayı daha hayata geçirdi. Türkiye'nin lider online gıda platformu Migros Sanal Market'ten verdikleri siparişleri ücretsiz olarak teslim alan 60 yaş ve üstü müşteriler, Ramazan ayı için hazırlanan gıda kolisi siparişlerini, kendileri için özel olarak hizmete açılan 0850 955 24 65 numaralı telefondan verebilecek.

Temel ihtiyaç ürünlerinin bulunduğu ve avantajlı fiyatla sunulan gıda kolilerinin, bu yaş grubundaki müşterilere, sipariş verildikten bir gün sonra, öncelikli olarak teslim edilebilmesi için çağrı merkezinde özel bir ekip çalışıyor. Kapıda kredi kartı ile ödeme veya havale seçeneklerinden dilediğini tercih edebilecek olan 60 yaş ve üzeri müşterilerden teslimat ücreti ise alınmayacak. İlk etapta İstanbul, Ankara ve İzmir'de başlayacak olan hizmetin daha sonra diğer illere de hızla yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Migros ramazan kolileriyle sofralarda yüzde 45'e varan tasarruf

Migros'un, her yıl müşterilerden gelen talebe göre içeriklerini belirlediği Ramazan kolileri; undan salçaya, kurubaklagillerden makarnaya, çorbadan çaya sofralarda en fazla ihtiyaç duyulan temel gıda ürünlerinden oluşuyor. Tüm Migros Ramazan kolilerinde ayrıca bir çok üründe geçerli, birbirinden değerli indirim kuponları yer alıyor. Açıklamada koliler ile ilgili verilen detaylarda şu bilgiler yer alıyor:

"Bereket kolisi, 4 kişilik bir ailenin iftar sofrası için ihtiyacı olan ürünleri içeriyor. Bereket kolisinde 1 kg pilavlık pirinç, 1 kg pilavlık bulgur, 1 litre ayçiçek yağı, 1 kg un, 500 gr burgu makarna, 830 gr domates salçası, 500 gr çay, 750 gr küp şeker, 51 gr şehriyeli tavuk çorbası, 60 gr tavuk bulyon, 750 gr iyotlu sofra tuzu, 100 gr toz tatlı ve 1 litre gazlı içecek bulunuyor. Toplam 13 üründen oluşan Bereket kolisinin fiyatı 44,90 TL.

Lezzet kolisinde 1 kg pilavlık pirinç, 1 kg kırmızı mercimek, 1 kg pilavlık bulgur, 1 litre ayçiçek yağı, 1 kg un, 500 gr burgu makarna, 830 gr domates salçası, 500 gr çay, 750 gr küp şeker, 380 gr böğürtlen reçeli, 700 gr haşlanmış bezelye, 700 gr haşlanmış nohut, 51 gr şehriyeli tavuk çorbası, 60 gr tavuk bulyon, 200 gr siyah zeytin, 750 gr iyotlu sofra tuzu, 100 gr Türk kahvesi, 100 gr toz tatlı, 500 gr irmik, 3 adet 1'er litrelik gazlı içecek yer alıyor. Toplam 22 üründen oluşan Lezzet kolisinin fiyatı 79,90 TL.

Ziyafet kolisinde ise 1 kg pilavlık pirinç, 1 kg kırmızı mercimek,1 kg nohut, 1 kg pilavlık bulgur, 1 litre ayçiçek yağı, 1 kg un, 500 gr burgu makarna, 500 gr kalem makarna, 500 gr spagetti makarna, 830 gr domates salçası, 500 gr çay, 1 kg toz şeker, 750 gr küp şeker, 380 gr böğürtlen reçeli, 240 gr çiçek balı, 700 gr haşlanmış bezelye, 700 gr haşlanmış fasulye, 51 gr şehriyeli tavuk çorbası, 60 gr tavuk bulyon, 200 gr siyah zeytin, 750 gr iyotlu sofra tuzu, 100 gr Türk kahvesi, 100 gr toz tatlı, 500 gr irmik, 140 gr şerbetli tatlı, 70 gr pul biber, 25 gr nane, 25 gr kekik, 3 adet 1'er litrelik gazlı içecek bulunuyor. Toplam 31 üründen oluşan Ziyafet kolisinin fiyatı 109,90 TL.

HediyeM kartla ramazan sofraları zenginleşecek

Açıklamaya göre ayrıca ramazanda başkalarının sofralarına da lezzet ve bereket katmak isteyen müşteriler, Migros mağazalarında bulunan HediyeM kartlara kasalardan tek seferde en az 5 TL, en fazla 500 TL yükleyerek diledikleri kişilere hediye edebiliyorlar. Migros mağazalarındaki tüm ürün alışverişlerinde geçerli olan HediyeM kartlar tekrar tekrar doldurularak kullanılabiliyor.

Kaynak: AA