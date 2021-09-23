Migren yalnızca baş ağrısı atağı olarak bilinse de başlangıcından sonlandığı zamana kadar pek çok farklı dönemi bulunur. Migren atakları, prodrom dönemi ile başlar. Bu dönem, ağrı başlamadan önceki saatlerde meydana gelen, depresif ya da uçlarda gezen ruh hâli varlığı, artmış duyarlılık hâli, durgunluk, donukluk, düşüncelerde yavaşlama, kelime bulmada güçlük, konsantrasyon ve dikkat eksikliği gibi nöro-psikolojik belirtilerdir. Peki, Migrene ne iyi gelir? Migren nasıl geçer? Migrene evde iyi gelebilecek yöntemler neler? Hamilelerde için migren ağrısı nasıl geçer?

MİGRENE NE İYİ GELİR?

Migrenin ilk belirtisinde, bir ara verin ve mümkünse yaptığınız her şeyden uzaklaşın. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Işıkları söndür; Migren genellikle ışığa ve sese duyarlılığı artırır. Karanlık, sessiz bir odada rahatlayın. Mümkünse uyuyun.

Sıcaklık tedavisini deneyin. Başınıza veya boynunuza sıcak veya soğuk kompres uygulayın. Buz paketleri, ağrı hissini köreltebilecek bir uyuşturma etkisine sahiptir. Sıcak paketler ve ısıtma yastıkları gergin kasları gevşetebilir. Sıcak duşlar veya banyolar da benzer bir etkiye sahip olabilir.

Kafeinli bir içecek iç. Küçük miktarlarda kafein tek başına erken evrelerde migren ağrısını hafifletebilir. Ancak dikkatli olun. Çok fazla kafein içmek, daha sonra çekilme baş ağrılarına neden olabilir. Ve günün çok geç saatlerinde kafein almak uykunuzu etkileyebilir ve bu da migreni etkileyebilir.

MİGREN NASIL GEÇER?

Uyku Düzeni;

Düzenli uyku saatleri oluşturun. Her gün aynı saatte kalkın ve yatın - hafta sonları bile. Gün içinde şekerleme yapıyorsanız, kısa tutun. 20 ila 30 dakikadan uzun şekerlemeler gece uykusunu etkileyebilir.

Günün sonunda gevşeyin. Rahatlamanıza yardımcı olan her şey daha iyi uykuyu teşvik edebilir: yatıştırıcı müzik dinleyin, sıcak bir banyo yapın veya en sevdiğiniz kitabı okuyun.

Ama yatmadan önce ne yediğinize ve içtiğinize dikkat edin. Yoğun egzersiz, ağır yemekler, kafein, nikotin ve alkol uykuyu etkileyebilir.

Dikkat dağıtıcıları en aza indirin. Yatak odanızı uyku ve samimiyet için saklayın. Yatağa televizyon izlemeyin veya iş materyallerini almayın. Yatak odanızın kapısını kapatın. Dikkat dağıtıcı sesleri boğmak için bir fan kullanın.

Uyumak için bu kadar uğraşmayın. Ne kadar uyumaya çalışırsan o kadar uyanık hissedeceksin. Uyuyamıyorsanız, uykunuz gelene kadar okuyun veya başka bir sessiz aktivite yapın.

İlaçlarınızı kontrol edin. Kafein veya diğer uyarıcıları içeren ilaçlar – migren tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar da dahil – uykuyu etkileyebilir.

Yemek Düzeni;

Tutarlı ol. Her gün yaklaşık aynı saatte yiyin.

Öğün atlamayın. Oruç tutmak migren riskini artırır.

Bir yemek günlüğü tutun. Yediğiniz yiyecekleri ve ne zaman migren yaşadığınızı takip etmek, potansiyel yiyecek tetikleyicilerini belirlemenize yardımcı olabilir.

Migreni tetikleyen yiyeceklerden kaçının. Yaşlanmış peynir, çikolata, kafein veya alkol gibi belirli bir yiyeceğin migreninizi tetiklediğinden şüpheleniyorsanız, ne olduğunu görmek için onu diyetinizden çıkarın.

Düzenli egzersiz;

Fiziksel aktivite sırasında vücudunuz, beyninize giden ağrı sinyallerini engelleyen bazı kimyasallar salgılar. Bu kimyasallar ayrıca kaygı ve depresyonun hafifletilmesine yardımcı olur ve bu iki durum migreni daha da kötüleştirebilir.

Obezite ayrıca kronik baş ağrısı riskini de artırır. Egzersiz ve diyet yoluyla sağlıklı bir kiloyu korumak, migreni yönetmede ek faydalar sağlayabilir.

Doktorunuz kabul ederse, zevk aldığınız herhangi bir egzersizi seçin. Yürümek, yüzmek ve bisiklete binmek genellikle iyi seçimlerdir. Çok şiddetli egzersiz migreni tetikleyebileceğinden, egzersizi kademeli olarak kolaylaştırmayı unutmayın.

Stres Yönetimi;

Stres ve migren genellikle el ele gider. Günlük stresten kaçınamazsınız, ancak migreninizi yönetmenize yardımcı olması için onu kontrol altında tutabilirsiniz:

Hayatını basitleştir. Güne daha fazla aktivite veya ev işi sıkıştırmanın yollarını aramayın. Bunun yerine, bazı şeyleri dışarıda bırakmanın bir yolunu bulun.

Zamanınızı akıllıca yönetin. Hem işte hem de evde yapılacaklar listenizi her gün güncelleyin. Yapabileceklerinizi devredin ve büyük projeleri yönetilebilir parçalara bölün.

Ara ver. Bunalmış hissediyorsanız, birkaç yavaş esneme veya hızlı bir yürüyüş, elinizdeki görev için enerjinizi yenileyebilir.

Tutumunu ayarla. Pozitif kal. Kendinizi "Bu yapılamaz" diye düşünürken bulursanız, vites değiştirin. Bunun yerine, "Bu zor olacak. Ama çalışmasını sağlayabilirim" diye düşünün. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

İyi eğlenceler. Her gün en az 15 dakika keyif aldığınız bir şeyi yapmak için zaman ayırın. Oyun oynamak, bir arkadaşınızla kahve içmek veya bir hobi peşinde koşmak olabilir. Zevk aldığınız bir şeyi yapmak, stresle savaşmanın doğal bir yoludur.

Rahatlamak. Diyaframdan derin nefes almak rahatlamanıza yardımcı olabilir. Her gün en az 10 dakika yavaş ve derin nefes alıp vermeye odaklanın. Her seferinde bir grup olmak üzere kaslarınızı bilinçli olarak gevşetmenize de yardımcı olabilir. İşiniz bittiğinde, bir iki dakika sessizce oturun.

Bir migren günlüğü tutun;

Bir günlük, migreninizi neyin tetiklediğini belirlemenize yardımcı olabilir. Migreninizin ne zaman başladığını, o sırada ne yaptığınızı, ne kadar sürdüğünü ve varsa nelerin rahatlama sağladığını not edin.

Yakın zamana kadar, migren tetikleyicilerinden kaçınmak en iyi tavsiye olarak kabul edildi. Ancak yeni araştırmalar, bunun potansiyel tetikleyicilere duyarlılığı artırabileceğini öne sürüyor.

Daha yararlı bir yaklaşım, kendinizi yavaş yavaş tetikleyicilere maruz bırakmak ve davranışsal yönetim tekniklerini kullanarak bu baş ağrısı tetikleyicileriyle başa çıkmayı öğrenmek olabilir. Bunlar, olumsuz düşünceleri tanımlamayı ve bunlara meydan okumayı, gevşeme eğitimini ve stres azaltmayı içerebilir. Bu yaklaşımın migrenleri yönetmede daha etkili olup olmadığını ve nasıl daha etkili olduğunu anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

HAMİLE VE EMZİREN KADINLAR İÇİN TEDAVİ YÖNTEMİ NASIL OLMALI

Genel olarak, ilaçlarla migren tedavisi, hamileyken veya emzirirken mümkün olduğunca sınırlandırılmalıdır.

Bunun yerine, potansiyel migren tetikleyicilerini belirlemeye ve bunlardan kaçınmaya çalışmak genellikle önerilir.

İlaç gerekliyse, doktorunuza başvurmanız gerekmektedir.

Hamileyken veya emzirirken ilaç almadan önce bir pratisyen hekim veya ebe ile konuşun.

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