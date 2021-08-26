Midye haram mı? Midye yemek haram mı helal mi? Midye yemek caiz midir değil midir? (Diyanet'in fetvası)
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Midye haram mı? Midye yemek haram mı helal mi? Midye yemek caiz midir değil midir? (Diyanet'in fetvası)

Midye haram mı? Midye yemek haram mı helal mi? Midye yemek caiz midir değil midir? (Diyanet'in fetvası)
Haberler.com - Haberler | Gündem

Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yayınlanan fetvada "Balık sınıfına girmeyen midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides gibi deniz hayvanlarını yemek helal değildir" ifadelerine yer verildi. Bunun ardından vatandaşlar Midye haram mı? Midye yemek haram mı helal mi? Midye yemek caiz midir değil midir? Diyanet'in fetvası nedir? merak etti. İşte detaylar...

Gündemde yer alan konuların başında Diyanet'in midye fetvası geliyor. Midye yemek günah mı değil mi merak ediliyor. Peki, Midye haram mı? Midye yemek haram mı helal mi? Midye yemek caiz midir değil midir? Mide yemek günah mı Diyanet'in fetvası nedir?

MİDYE YEMEK HARAM MI? (DİYANET'İN FETVASI)

Kur'an-ı Kerim'de, denizden elde edilen yiyeceklerin helal olduğu bildirilmiştir (Mâide, 5/96; Fâtır, 35/12). Hz. Peygamber de (s.a.s.), "Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir." (Ebû Dâvud, Tahâret 41) buyurmuştur. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Hanefi mezhebi, zikredilen naslarda helal olduğu belirtilen "deniz hayvanları" ifadesiyle balık türünün kastedildiği, dolayısıyla balık sınıfına girmeyen midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides gibi deniz hayvanlarının helal olmadığı görüşünü benimsemiştir (Kâsânî, Bedâi', V, 35).

Şafii mezhebinde konuyla ilgili şöyle bir ayrım yapılmıştır: Deniz canlıları sadece suda yaşayabiliyor ve sudan çıktığında boğazlanmış hayvan gibi kısa sürede ölüyorsa, şekline ve ölüm durumuna bakılmaksızın yenmesi helaldir. Ancak aslen suda yaşayan fakat karada da yaşayabilme özelliğine sahip olan hayvanlara gelince bunlardan eti yenen kara hayvanlarına benzeyenlerin yenmesi, boğazlanması şartıyla helal, eti yenmeyenlere benzeyenlerin yenmesi ise haramdır. Buna göre kurbağa, yengeç, kaplumbağa ve su yılanının yenmesi helal değildir (Remlî Nihayetu'l-Muhtac, VIII, 113,150-152.).

Diyanet'in resmi fetvası:

Midye haram mı? Midye yemek haram mı helal mi? Midye yemek caiz midir değil midir? (Diyanet'in fetvası)

MİDYE YEMEK GÜNAH MI? HANEFİ VE ŞAFİ MEZHEBİNE GÖRE MİDYE HELAL Mİ HARAM MI?

"Kur'an-ı Kerim'de, denizden elde edilen yiyeceklerin helal olduğu bildirilmiştir" ifadelerinin yer aldığı fetvada, şöyle denildi: "Denizin suyu temiz, ölüsü helaldir. Hanefi mezhebi, zikredilen naslarda helal olduğu belirtilen 'deniz hayvanları' ifadesiyle balık türünün kastedildiği, dolayısıyla balık sınıfına girmeyen midye, kalamar, yengeç, ıstakoz, karides gibi deniz hayvanlarının helal olmadığı görüşünü benimsemiştir. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Şafii mezhebinde konuyla ilgili şöyle bir ayrım yapılmıştır: Deniz canlıları sadece suda yaşayabiliyor ve sudan çıktığında boğazlanmış hayvan gibi kısa sürede ölüyorsa, şekline ve ölüm durumuna bakılmaksızın yenmesi helaldir.

Ancak aslen suda yaşayan fakat karada da yaşayabilme özelliğine sahip olan hayvanlara gelince bunlardan eti yenen kara hayvanlarına benzeyenlerin yenmesi, boğazlanması şartıyla helal, eti yenmeyenlere benzeyenlerin yenmesi ise haramdır. Buna göre kurbağa, yengeç, kaplumbağa ve su yılanının yenmesi helal değildir."

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Midye haram mı? Midye yemek haram mı helal mi? Midye yemek caiz midir değil midir? (Diyanet'in fetvası) - Haberler
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