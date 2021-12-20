Midyat'ta trafik kazası: 9 yaralı

MARDİN (İHA) - Mardin'in Midyat ilçesinde diyaliz hastalarını taşıyan servis ile pikabın karıştığı kazada hastaların da aralarında olduğu 9 kişi yaralandı.

Kaza, Midyat ilçesi Acırlı Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, diyaliz hastalarını taşıyan A.H. idaresindeki 47 AAN 191 plakalı servis minibüs ile A.Ç idaresindeki 47 AU 744 plakalı pikap çarpıştı. Çevredeki sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine 112 sağlık ekipleri, itfaiye ve. jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 6'sı diyaliz hastası olmak üzere 9 kişi yaralandı. Yaralılar ilk tedavilerinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımı ile kaldırılıp yol trafiğe açıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN