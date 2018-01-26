Midyat'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeşilöz Mahallesi istikametine seyir halinde olan H.D. idaresindeki 47 LC 472 plakalı kamyonet sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile yoldan çıkarak yan yattı. Kamyonette bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye giden ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine sevk edilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. - MARDİN