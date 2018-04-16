Midyat'ta Rahvan Atları İçin Hipodrom Yapılacak

Mardin'in Midyat ilçesinde at yetiştiricileriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu, ilçede rahvan atları için hipodrom yapılacağını söyledi.

Midyat Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu, AK Parti İlçe Başkanı Melih Güneştan, rahvan atı yetiştiricileriyle bir araya gelerek sorun ve taleplerini dinledi. Ortaçarşı Mahallesi'ndeki hayvan pazarında yapılan toplantıda, at yetiştiricileri, ilçeye hipodrom yapılmasını istedi. Rahvan atı yetiştiriciliğinin kendilerine atalarından kaldığını belirten İsa Şahin, "Bunu canlı tutmamız için, yarış için atlarımızı yetiştirmemiz için Midyat'ta bir sahaya ihtiyacımız var. Ege'ye giden güzel Rahvan atlarının yüzde 40-50'si burada yetiştiriliyor. İlçede bir saha yapılmasını istiyoruz" dedi.

Belediye Başkanı Şehmus Nasıroğlu ise, at yetiştiricilerine sahip çıkacaklarını anlatarak, "Bir hipodrom yapacağız. Ekinlerin hasadını bekliyoruz. Hasat başladığı zaman biz de çalışmalara başlayacağız. İnşallah güzel bir hipodrom yapacağız. Şimdiden Midyat'a hayırlı olsun diyoruz" diye konuştu. - MARDİN