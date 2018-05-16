Midyat'ta Kıl Çadırlarda İlk İftar Verildi

- İftar verilen çadırdan detaylar

Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin in konuşması

Vatandaşların konuşmaları Midyat'ta kıl çadırlarda ilk iftar verildi

Mardin'in Midyat ilçesinde yüzlerce vatandaş kurulan iftar çadırlarında oruçlarını açtı.

MARDİN (AA) – Mardin'in Midyat ilçesinde yüzlerce vatandaş kurulan iftar çadırlarında oruçlarını açtı.

Yardımlaşma ve dayanışma duygularının güçlendiği, manevi duyguların zirveye ulaştığı ramazan ayı dolayısıyla Hükümet Konağı önünde iftar çadırları kuran Midyat Kaymakamlığı yüzlerce vatandaşı iftar sofrasında buluştu.

İlçede yüzlerde vatandaşa sıcak yemek verildi. Yoksul ve dezavantajlı vatandaşlar, kurulan iftar çadırlarında birlikte iftar yapma imkanı buldu. Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin iftara katılanlarla yakından ilgilendi.

Kaymakam Tekin, iftar programında yaptığı konuşmada, kaymakamlık olarak sadece organizasyon yaptıklarını ilçenin zengin iş adamları tarafında Ramazan Ay'ı iftar verileceğini söyledi.

Tekin, şöyle konuştu: "Altını çizmek istiyorum bu iftarı veren hayırsever sahipleridir. Sait ve Bahri Ağrıman kardeşleriniz tarafından bugün Ramazan Ayı'nın ilk günü olarak iftarı verdi. İftar beytülmal dan değil, hayır sahiplerndendir. Ben hepinizin huzurunda kendilerine teşekkür ediyorum. Allah yapmış oldukları hayırları kabul etsin. Bu sofra zengin, fakir sofrası değildir. Midyat halkı olarak el-ele, gönül-gönüle yapacağımız bir iftar sofrasıdır. Onun için Allah bunun için yaptığımız ve yapacağımız ibadetleri kabule etsin."

Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası, okunan akşam ezanın ardından, ilçe Müftüsü Mehmet Şafi Bilik'in yaptığı duasının ardından iftarlar açıldı.

Toptepe mahalle muhtarı Seyfullah Acar, AA muhabirine "İftar organizasyonunda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu ramazan Ayı'nda kendini sahipsiz his eden bugün ne yiye cam diye düşünen için bir umut ışığı oldu."

Mehmet Emin Acar, Allah bu iftarı verenlerden razı olsun. Allah hayırlarını kabul etsin." dedi.

Sevgi Demir isim li ev hanımı ise, "Kaymakamımızdan ve katkısı olan bütün iş adamlarımızdan Allah razı olsun. Sürekli batı illerinde böyle organizasyonları görüyorduk çok memnun kaldık, inşallah devamı gelir. Çocuklarımızla inşallah hep birlikte bu tür etkinlikler katılırız."şeklinde konuştu.

İftar etkinliğine, Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin'in yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü Temel Salman, Midyat Meslek Yüksekokulu Müdürü Tarık Demir, Yazı İşleri Müdürü İsa Kurnaz, Milli Eğitim Şube Müdürü Salih Aslan ve iftarını açan vatandaşlar katıldı.