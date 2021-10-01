Midyat'ta ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı - Haberler
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Midyat'ta ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

AA / Selahattin Erol - Haberler | Güncel
Midyat'ta ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

Midyat Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Veysi Şahin başkanlığında yapıldı.

Midyat Belediyesi ekim ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Veysi Şahin başkanlığında yapıldı.

Belediye meclis toplantı salonunda gerçekleşen toplantıda, gündem maddeleri görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Meclis gündeminde olan Yeni mahallede bir hayırsever adına kayıtlı arsanın Hasan Gündüz Cami müştemilatında kullanılması, Bağlar Mahallesinde ve Yunus Emre Mahallesinde bulunan iki sokağa malulen gazi olan İsmail Çetin ve şehit polis Abdullah Sağlam'ın adlarının verilmesi, Midyat Belediyesi Diller korosunun kurulması ve yönetmeliği de görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.

Midyat'ta ekim ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

AA / Selahattin Erol - Son Dakika Haberleri
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