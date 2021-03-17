Midyat Kaymakamı Dundar muhtarlar toplantısına başkanlık yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Midyat Kaymakamı Dundar muhtarlar toplantısına başkanlık yaptı

17.03.2021 11:48 | Son Güncelleme: 17.03.2021 11:59
Midyat Kaymakamı Dundar muhtarlar toplantısına başkanlık yaptı

Mardin'in Midyat İlçe Kaymakamı Tekin Dundar, her ay düzenli olarak yapılan muhtarlar toplantısına başkanlık yaptı.

Mardin'in Midyat İlçe Kaymakamı Tekin Dundar, her ay düzenli olarak yapılan muhtarlar toplantısına başkanlık yaptı.

Milli İrade İlk-Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen toplantıya Kaymakam Tekin Dundar, Belediye Başkanı Veysi Şahin, Merkez Komutanı Kalendar Savaş Ünal, İlçe Emniyet Müdürü Mevlüt Tüylü, İlçe Sağlık Müdürü, Sertaç Çelebi, İlçe Milli Eğitim Müdürü, Abdulkadir Altay kurum müdürleri ve muhtarlar hazır bulundu.

Toplantıda konuşan Kaymakam Dundar bahar aylarının kurumların çalışmalarını yapmaları için uygun aylar olduğunu söyledi. Kaymakam Dundar, "2021 yılı içinde mahallelerimizin daha önce konuştuğumuz eksiklikleri, ihtiyaçları, kurumlarımız tarafından hızlıca giderilecektir. Bunun için hep birlikte iş birliği içerisinde çalışılacağız" dedi.

Toplantı, muhtarların sorun ve taleplerinin dinlenip not alınmasının ardından sona erdi. - MARDİN

Midyat Kaymakamı Dundar muhtarlar toplantısına başkanlık yaptı
Midyat Kaymakamı Dundar muhtarlar toplantısına başkanlık yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Pervin Buldan Mustafa Şentop Mehmet Akif Ersoy
Magazin Cem Yılmaz Deniz Çakır Hakan Taşıyan Pelin Öztekin
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Fırat Aydınus Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Midyat Kaymakamı Dundar muhtarlar toplantısına başkanlık yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 12:01:42. #1.15#
title