Midyat Cezaevi'nde "Meslek Edindiren Sera Projesi" uygulamaya konuldu

Mardin'de, Midyat M Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunca hükümlülere yönelik "Meslek Edindiren Sera Projesi" hayata geçirildi.

Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Burak Olgun, 300 hükümlüye seracılık eğitimi verilmesi planlanan projenin tanıtım programında, suçun işlenmesinin kontrol altına alınmasını ve tekrarının önlenmesini amaçladıklarını söyledi.

Tutuklu ve hükümlülere meslek edindirmeye yönelik faaliyetleri önemsediklerini aktaran Olgun, "Projeyle hükümlülerin yeni bir meslek edinmeleri, bunun yanında aile ve ülke ekonomisine katkı sağlamaları, kendilerine olan öz güvenlerini tazeleyerek suça meyilli alanlardan uzak durmalarının sağlanması amaçlanmaktadır." dedi.

Belediye Başkanı Yardımcısı Abdurrahim Çelik de ceza infaz kurumlarının ülke ekonomisine önemli katkıları olduğunu anlatarak "Sanayi ve hizmet sektörünün duyduğu ara eleman ihtiyacını gideren, kullandığı teknoloji ile özel sektöre örnek olan, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel ve doğal üretimlerin ülke genelinde yaygınlaşması sağlayan İş Yurtları Kurumu, günümüz Türkiye'sinde önemli bir sosyal sorumluluğu da yerine getirmektedir." ifadesini kullandı.

İnfaz kurumunun İş Yurdu Müdürlüğünce, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) eylem planı kapsamında uygulamaya konulan proje kapsamında oluşturulan sera, açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından katılımcılarca gezildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol