Midyat Belediyesinden çocuklara pizza ikramı

Midyat Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolaysıyla çocuklara pizza dağıttı.

Midyat Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolaysıyla çocuklara pizza dağıttı.

Midyat Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolaysıyla kırsal mahalle ve beldelerdeki çocuklara pizza ikramında bulundu.

Midyat Belediye Başkan Yardımcısı Abdurrahim Çelik, öğrencilerin evlerini ziyaret ederek, bayramlarını kutladı ve onlara pizza verdi.

Çelik, salgın nedeniyle istedikleri gibi okullarda coşkuyla 23 Nisan'ı kutlayamadıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Belediye Başkanımız Veysi Şahin'in düşüncesiyle madem çocuklar okullarda bayramı kutlayamıyor, biz çocuklarımızın evlerine gidelim, çocuklarımızın bayramını kutlayalım dedik. Böyle bir etkinlik düzenledik. Başkanımızın hediyesi olan pizzaları çocuklarımıza takdim ettik."

Gelinkaya Mahalle Muhtarı Fehmi Çiftçioğlu ise, çocukların çok mutlu olduğunu aktararak, belediyeye teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Erol