Midyat Belediye Başkanı Şahin, HEM'i ziyaret etti Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, yapımı tamamlanan Halk Eğitim Merkezini (HEM) ziyaret etti.

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, yapımı tamamlanan Halk Eğitim Merkezini (HEM) ziyaret etti. Şahin ve beraberindekilerin, tamamlanarak hizmete açılan HEM'i ziyaretinde Müdür Orhan Şaşmaz'dan bilgi aldı. HEM'in modern bir binaya kavuştuğunu belirten Şahin, çok mutlu olduğunu söyledi. Şaşmaz ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Hayat boyu eğitim hassasiyeti doğrultusunda çalışıyoruz." dedi. Kaynak: AA