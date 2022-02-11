Mıdıklı'da MASKİ'nin Yatırımları Hız Kesmiyor - Haberler
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Mıdıklı'da MASKİ'nin Yatırımları Hız Kesmiyor

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Mıdıklı'da MASKİ'nin Yatırımları Hız Kesmiyor

MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı Mıdıklı Mahallesinde mevcut içme suyu terfi hattının ekonomik ömrünü tamamlayan bin 500 metrelik bölümünü yeniledi.

Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, uzak-yakın demeksizin yatırım ve hizmetlerine devam ediyor. İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Selendi'nin Mıdıklı Mahallesinde mevcut içme suyu terfi hattının ekonomik ömrünü tamamlayan ve sürekli patlaklar yaşanan bin 500 metrelik bölümü yenilendi. Mahalle sakinleri yapılan çalışma için MASKİ'ye teşekkür etti.

"Cengiz Başkanımızdan Allah bin kere razı olsun"

Mahalle Muhtarı Mehmet Ali İnce, "Terfi hattımızda yaşanmaya başlayan patlaklar nedeniyle su kesintileri oluyordu. MASKİ de gerekli planlamaları yaparak mahallemizde önemli bir çalışmaya imza attı. İçme suyu terfi hattımızın sıkıntı yaratan kısmı yenilendi. Çalışmadan çok memnunuz. 101 Mahalle Projesi ile alt ve üstyapımız da yenilenmişti. Cengiz Başkanımızdan Allah bin kere razı olsun. Sıkıntılarımızın hepsi birer birer çözüldü" dedi.

Su kesintisi duyuruları için tıklayın.

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Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, İçme Suyu, Yatırım, Mıdıklı, Güncel, Haberler

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