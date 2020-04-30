Mıdıklı'da dere temizlik çalışması yapıldı MASKİ Genel Müdürlüğü, Selendi ilçesine bağlı Mıdıklı Mahallesi'nde dere temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde dere taşkınlarının sebep olabileceği hasarları önleyici tedbir faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. MASKİ, Selendi ilçesine bağlı Mıdıklı Mahallesi'nde dere temizlik çalışması gerçekleştirdi. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, etrafında ev ve yol geçişleri bulunan dere yatağı içerisinde biriken malzemeleri temizleyerek yağışlı havalarda oluşabilecek taşkın sıkıntısına karşı önlemi aldı.

"Taşkın tehlikesine karşı önemli bir çalışma"

Mahalle Muhtarı Mehmet Ali İnce, yapılan temizlik çalışmasının önemli olduğunu dile getirerek, "Derenin etrafında evler olduğu için yağışlı havalarda meydana gelen taşkın vatandaşı zor durumda bırakıyordu. MASKİ ekipleri, taşkın tehlikesine karşı önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Deremiz temizlendi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Bültenler