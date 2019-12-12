Mide Balonu ameliyatsız kilo vermeyi sağlıyor

12.12.2019 11:51 | Son Güncelleme: 12.12.2019 11:51

Kilo problemi olan hastalara, obezite tedavisi için uygulanan ameliyat yöntemlerinin dışında pek çok seçenek de sunuluyor. Son yıllarda obezite alanında sık kullanılan ameliyatsız yöntemlerden biri olan mide balonu, özellikle hayati riskle karşı karşıya olan morbid obezite hastalarında ameliyat risklerini düşürmek için tercih ediliyor. Ameliyat gerektirmeyen "mide balonu" tekniği ortalama olarak 20-25 kilo vermeyi sağlıyor ancak balon çıkarıldıktan sonra eğer hastalar diyet uyumu konusunda istikrarlı davranmazsa verilen kiloların geri alınması kaçınılmaz oluyor.

Mide hacmini kaplayarak tokluk hissi veriyor

Mide balonu, izlenen bir zayıflama programının yeterli olmadığı durumlarda kilo kaybını sağlamak için tasarlanmış bir yöntemdir. Beden kitle endeksi 27 kg/m² ve üzerinde olan kişiler, obezite cerrahisi öncesi veya kilo kaybı gerektiren başka bir operasyon öncesinde zayıflatılması gerekenler ve obezite cerrahisine engeli bulunan hastalarda bu işlem uygulanabilmektedir. Mide içi balon, mide hacmini kaplayarak tokluk hissine ve bu sayede gıda alımında azalmaya yardımcı olur. Tedavi, diyet ve davranış yönetimi ile birleştirilmelidir. İşlemden sonra hastalarda 6 ayda yaklaşık 16 kg yani fazla ağırlığın %34'lük bir kilo kaybı beklenir. Hastanın başlangıç kilosuna bağlı olarak 35 kiloya kadar çıkabilir.

Balon sayesinde daha az yemek mümkün

Mide balonu uygulaması, mideyi yerleştirilen bir balonun hava veya fizyolojik sıvı ile doldurulmasını içerir. Mideye yerleştirilen balon, mide hacminin üçte birini kaplar. Geri kalan hacim hızla dolduğu için hastaya midede bol miktarda yiyecek olduğu hissini verir. Kullanılan hacim, doygunluğu ve kilo kaybını artırır. Balon işlem sonrasındaki altı ay boyunca tüketilebilecek besin miktarı azaltır ve mideyi doldurmama konusunda kalıcı olarak bir alışkanlık sağlamayı amaçlar ve bu sayede kişiyi eğitir. Diğer taraftan şişirilmiş bir balon mide çıkışının önünde bir engel oluşturarak, midenin çok yavaş boşalmasını ve yiyeceklerin normalden daha uzun süre midede kalmasını sağlar. Bu durum, tokluk hissinin uzun süre devam etmesine yardımcı olur.

İşlem yarım saat sürüyor

Daha önce mide ameliyat öyküsü, ciddi bir mide hastalığı, alkol ve uyuşturucu alışkanlığı olmayan ve kan sulandırıcı ilaç kullanmayan herkes balon uygulaması yaptırabilir. Endoskopik olarak anestezi altında uygulanan işlem yarım saat sürmektedir. Gastroenteroloji uzmanı tarafından sönük mide balonu, yemek borusundan geçirilerek mideye yerleştirilir. Balon steril bir su ile yaklaşık greyfurt büyüklüğünde şişirilir. Hasta aynı gün taburcu edilir. Mide balonun yerleştirilmesi sonrasındaki ilk günlerde midede ağırlık ve doygunluk hissi ve 2 - 7 gün içerisinde ortaya çıkan bulantı ve kusma genellikle görülebilmektedir. Bu problemler, işlem sonrasında bazı ilaçlar verilerek tedavi ile düzeltilebilir. Nadir olarak görülen inatçı kusma şikayetleri, balonun erken çıkarılmasını gerektirebilir.

Beslenme şekli ve diyet ile başarı sağlanıyor

Mide balonunun uygulanması için 6 aylık maksimum süreye uyulması gerekir. Mide balonu 6 ay sonra takıldığı gibi, yine anestezi altında endoskopik olarak çıkarılır. Bazı balon tiplerinde çıkartma gerekmez. Balon sönerek dışkı ile atılır. Ameliyat gerektirmeyen mide balonu tekniği hastanın ortalama olarak 20-25 kilo vermesini sağlar ancak balon çıkarıldıktan sonra eğer hastalar diyet uyumu konusunda istikrarlı davranmazsa verilen kiloların geri alınması kaçınılmaz olmaktadır.

Mide balonu yaptırdıktan sonra dikkat edilmesi gerekenler şunlardır;

Yemek porsiyonları azaltılmalıdır.

5-6 öğün şeklinde beslenme planlanmalıdır.

Küçük lokmalar alarak ve dikey pozisyonda yemek yenmelidir.

Sıvı alımı öğün aralarında, 1,5-2 lt kadar olmalıdır.

Yatmadan 2-3 saat öncesinde yemek yemek bırakılmalıdır.

Kızartmalar, kremalı yiyecek ve içecekler gibi yağlı gıdalar tüketilmemelidir.

Pasta ve börek her türlü unlu gıda, rafine şeker kullanılarak yapılmış şerbetli her türlü tatlı diyetten kesinlikle çıkartılmalıdır.

Kaynak: Bültenler