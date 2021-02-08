Mide ameliyatının 2'nci gününde horon tepti

ANTALYA'da özel bir hastanede tüp mide ameliyatı olan kadın hastanın, operasyonun 2'nci gününde klinik koridorundaki horon görüntüleri ilgi çekti.

Almanya'dan Antalya'nın Lara bölgesindeki Antalya Obezite Kliniği'ne gelen 134 kilo olan kadın hastaya tüp mide ameliyatı yapıldı. Başarılı geçen operasyonun 2'nci gününde horon tepmek isteyen kadının bu isteği geri çevrilmedi. Hastane çalışanın da eşlik ettiği horon görüntüleri bir hemşire tarafından, "Tüp mide ameliyatının 2'nci gününde horon tepen hastamıza sağlıklı güzel yarınlar diliyoruz" notuyla sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından beğeni aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet İSTEK