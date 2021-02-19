Mide ağrısı çektiğini sanan kadın, diş hekimi koltuğunda doğum yapınca hayatının şokunu yaşadı
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Mide ağrısı çektiğini sanan kadın, diş hekimi koltuğunda doğum yapınca hayatının şokunu yaşadı

19.02.2021 15:02 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:05
Mide ağrısı çektiğini sanan kadın, diş hekimi koltuğunda doğum yapınca hayatının şokunu yaşadı

Hollanda'da bisikletten düştükten sonra mide ağrısı çektiğini düşünen kadın, polisler tarafından götürüldüğü diş hekimi muayenehanesinde doğum yapınca şaşkına döndü. Aslında doğum sancısı çektiği ortaya çıkan kadın, "Düzenli bir şekilde regl oluyordum." dedi.

Hollanda'nın Velp kasabasında yaşayan 23 yaşındaki iki çocuk annesi Jessica Aaldering, bisikletten düştüğü için mide ağrısı çektiğini düşünüyordu. Tesadüf eseri genç kadının acı çektiğini gören polis ekipleri, onu en yakın sağlık kuruluşu olan diş hekimi muayenehanesine götürdü. Ayakta durmakta güçlük çeken Aaldering, diş hekimi koltuğundamide ağrısı olarak düşündüğü ağrının doğum sanıcısı olduğunu öğrendi.

Mide ağrısı çektiğini sanan kadın, diş hekimi koltuğunda doğum yapınca hayatının şokunu yaşadı

"DÜZENLİ OLARAK REGL OLUYORUM"

Normal doğum süresinden 10 hafta önce diş hekimi muayenehanesinde doğum yapan kadın, "Düzenli olarak regl oluyorum. Herhangi bir hamilelik belirtim de yoktu." dedi. Yaşadığı durumu anlatan Aaldering, çektiği sancı ile alakalı "Yer kaygandı ve bisikletten düştüm acının da bundan kaynaklı olduğunu düşündüm." diyerek şaşkınlığı belirtti.

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