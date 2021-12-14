Microsoft, Xbox 360'ın Red Ring of Death hatasının posterini satışa çıkardı

Sony veya Nintendo gibi diğer büyük isim yayıncılarından nispeten daha genç olsa da, Xbox orijinal'ın piyasaya sürülmesinden bu yana hem oyun topluluğundan hem de sektörde önemli bir varlığını sürdürdü.

Yıllar boyunca Xbox, yeni teknoloji ve çeşitli oyun stüdyolarının satın alınması açısından bir dizi girişimde bulundu, ancak her zaman sorunsuz bir girişim olmadı. Xbox One'ın ilk piyasaya çıktığında yaşadığı sayısız donanım sorununa kadar, Xbox zorluklardan payını aldı. Bununla birlikte, Xbox ikonografisinin en efsanevi parçalarından biri de posterleşmiş Xbox'ın Red Ring of Death hatası.

Xbox 360 döneminde oyuncular konsolun aşırı ısınması sonucunda sık sık bir donanım sorunuyla karşılaşmaktaydı. Konsolun Xbox ambleminin hemen çevresinde bulunan dört aşamalı halkada her halkanın ışığının yanması farklı bir hatayı ifade etmekteydi. En çok karşılaşılan hatalardan biri üç ışığın yanması yani genel donanım hatasıdır.

1 MİLYAR DOLARA MAL OLDU

Red Ring of Death o zamandan beri Xbox ile bir bütün olarak eş anlamlı hale geldi ve genel olarak konsolların aşırı ısınmasıyla ilgili sorunlara dikkat çekti. Red Ring of Death, Microsoft'a bir milyar dolara mal olan Xbox tarihinin en önemli bir parçası olarak belirlenmişti.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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