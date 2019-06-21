Microsoft ve Kano, Kendi Windows 10 PC'nizi Yapabileceğiniz Bir Kit Çıkaracak

Çocuklar için 'kendi bilgisayarını yap' gibi eğitici kitler tasarlamasıyla bilinen Kano, Windows 10 S çalıştıracak dokunmatik ekranlı bir dizüstü bilgisayar yapma kiti tasarlamak için Microsoft ile ortak çalıştı. Kano PC isimli dizüstü bilgisayar, 11,6 inçlik ekrana sahip bir dizüstü olan Surface PC'nin bir kopyası olarak karşımıza çıkıyor.

Sınıf ortamında çocukları teknolojiyle birleştirmeyi amaçlayan Kano'nun yeni projesindeki Kano PC, gerek içeriğini gösteren saydam tasarımı gerekse tamir etmeye teşvik eden uygulamalarıyla 21. yüzyıla uygun bir sınıf ortamı sağlıyor.

Daha önceki 'kendi bilgisayarını yap' projelerinde Raspberry Pi 3s'i ya da kendi işletim sistemini kullanan Kano, bu sefer Windows 10'un nispeten hafif sürümü olan Windows 10 S ile gelecek. Dokunmatik PC, dört çekirdekli 1,44 GHz'lik Intel Atom x5-Z8350 işlemciden gücünü alırken microSD kartla artırılabilen 64 GB'lık bir hafızaya sahip olacak. İçerisinde 4 GB RAM bulunduracak olan cihaz aynı zamanda HDMI girişi, kulaklık girişi, mikrofon, USB girişi, Wi-Fi ve Bluetooth özelliklerini de beraberinde getirecek.

Çocuklar, bilgisayarı nasıl birleştireceklerini tüm işlemleri adım adım anlatan bir kılavuzdan takip ederken 'How Computers Work' (Bilgisayarlar Nasıl Çalışır) isimli bir uygulama aracılığıyla da kodlama öğrenip binary kodlamayla emoji oluşturabilecekler. Paint 3D ve Microsoft Teams'in yanı sıra Minecraft oyununun eğitici bir sürümü de bilgisayarın içerisinde bulunacak.

Şu an için 299,99 ABD dolarına (yaklaşık 1.745 TL) ön siparişe açık olan 'kendi bilgisayarını yap' kiti, 21 Ekim'de ABD, Kanada ve İngiltere'de satışa sunulacak.

Tanıtım filmine aşağıdan ulaşabilirsiniz.