Microsoft'un düzenlediği "Teknolojinin Kadın Liderleri" yarışması için başvurular başladı
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Microsoft'un düzenlediği "Teknolojinin Kadın Liderleri" yarışması için başvurular başladı

15.02.2021 13:12 | Son Güncelleme: 15.02.2021 13:17
Microsoft'un düzenlediği

Microsoft Türkiye'nin Habitat Derneği ile iş birliği içinde düzenlediği ve teknoloji ekosistemindeki başarılı faaliyetleriyle fark yaratan kadın liderleri ödüllendirdiği "Teknolojinin Kadın Liderleri" yarışması için başvurular başladı.

Microsoft Türkiye'nin Habitat Derneği ile iş birliği içinde düzenlediği ve teknoloji ekosistemindeki başarılı faaliyetleriyle fark yaratan kadın liderleri ödüllendirdiği "Teknolojinin Kadın Liderleri" yarışması için başvurular başladı. Bu sene 5. kez düzenlenen yarışma kapsamında 5 farklı kategoride ödüller sahiplerini bulacak.  

Değerlendirme sonucunda ortaokul, lise ve üniversite düzeyinde, bilişim teknolojilerine gönül vermiş, bu alanda arkadaş gruplarıyla bilgi birikimini ve deneyimlerini paylaşan, katıldığı programlarla, gösterdiği başarılarla fark yaratmış kız öğrenci "Genç Teknoloji Yıldızı"; yeni teknoloji çözümleriyle fark yaratan, başarılı projelere liderlik etmiş kadın yönetici "Yeni Teknolojilerle Fark Yaratan Kadın Lider"; bilişim teknolojilerini kullanarak iş dünyasında fark yaratan, AR-GE ve inovasyon kültürünün gelişmesini destekleyen, yenilikçi, cesur ve büyüme odaklı girişimci kadın lider "Yılın Başarılı Kadın Girişimcisi (Start-Up)"; fiziksel engellere rağmen teknolojinin gücü ile çevresinde fark yaratan ve örnek olan başarılı kadın lider "Engelleri Aşan Kadın"; Türkiye'nin bilişim alanında tüketenden üreten bir topluma dönüşmesi için eğitim ve öğretim alanında önemli katkılarda bulunmuş, genç nesillerin ve kalifiye insan gücünün yetişmesine öncü olmuş başarılı kadın öğretim görevlisi ise "Yılın Başarılı Kadın Eğitimcisi" kategorisinde ödül almaya hak kazanacak.

"Teknolojinin Kadın Yıldızları" yarışmasıyla başarılı kadınların hikayelerini duyurarak teknoloji alanında kariyer yapan ve yapmak isteyen tüm kadınlara ilham vermeyi hedefleyen Microsoft Türkiye, 8 Mart 2021 tarihine kadar başvuruları toplamaya devam edecek. Yarışmayla ilgili duyurulara ve adaylık formuna ulaşabileceğiniz web sitesine gitmek için Teknolojinin Kadın Liderleri (microsoft.com) linkine tıklayabilirsiniz. ( İLANDIR)

Kaynak: Hürriyet

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