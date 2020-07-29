Microsoft tarafından yayımlanan Grounded, Steam'de 1 günde "En çok satanlar listesi"nin birincisi oldu! Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen Grounded 1 günde Steam'de en çok satanlara girdi. Grounded hikayesi nedir? Grounded sistem gereksinimleri neler? Grounded fiyatı ne kadar? Grounded hangi platformlarda oynanabilir?

Rol Yapma Oyunu türündeki devasa oyunları ile tanıdığımız Obsidian Entertainment, X019 sırasında duyurulan Grounded ile bizlere farklı bir deneyim yaşatmak istiyor. PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan oyun çıkalı henüz 1 gün oldu.

GROUNDED HİKAYESİ



Karakterlerin karınca boyutuna kadar küçüldüğü farklı bir dünyada geçen Grounded, hem çevresel hem de hikaye anlatımıyla ilerleyen bir oyun. Bir yandan hayatta kalmak için devasa düşmanlar ile savaşırken bir yandan da işe yarar şeyleri toplayacak, günlük yaşamda karşınıza çıkacak olan objeler ile üs kuracak, hayat kurtaracak kaynaklar arayacak ve doğa ile ortak yaşam sürdüreceksiniz.

Bunun yanı sıra otlaklar, çalılar ve pus olmak üzere pek çok büyük canlı topluluğu ve yüzlerce böcek türünü oyunda görebilirsiniz. Ayrıca, üretim yapabilecek, üs kurabilecek, ister tek başınıza isterseniz kooperatif desteğiyle arkadaşlarınızla oynayabilecek, silahlarınızı ve zırhınızı ikinci kademeye kadar geliştirebilecek ve Arachnophobia modunu deneyebileceksiniz.

GROUNDED FİYATI NE KADAR?

179,00 TL

GROUNDED HANGİ PLATFORMLARDA OYNANABİLİR?

Xbox One ve Microsoft Windows üzerinde ulaşılabilir olacak. Ayrıca Xbox Game Pass ile de ulaşılabilir.

GROUNDED SİSTEM GEREKSİNİMLERİ NELER?

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1) 64bit

İşlemci: Intel Core i3-3225

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia GTX 650 Ti

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

Grounded Steam üzerinde, dünya çapında en çok satanlar sıralamasında birinci oldu. Ayrıca, oyunun Steam üzerinde eş zamanlı kullanıcı sayısı en yüksek 12,543 kişi olarak görüldü.

Twitch platformunda da en çok izlenen ikinci oyun oldu. Eş zamanlı 250 bin kişi Grounded kategorisinde izleyici olarak yerini aldı.